شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة من "تويتر" تساعدك على تتبع مصدر التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر منصة "تويتر" تقنية جديدة تساعد مستخدميها في تتبع مصدر التغريدات، وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن التقنية الجديدة على تويتر ستظهر بصورة مباشرة عدد الاقتباسات التي استخدمت فيها تلك التغريدة، ومصدر التغريدة الأصلي، وستساعد تلك التقنية في تتبع التغريدات ومعرفة الهدف الأصلي من التغريدة الأصلية والتي تساعد بدورها في متابعة ووقف الأخبار والتغريدات المضللة.

ولم تذكر منصة "تويتر" المدة المتوقع أن يتم دعم تلك الميزة لكافة مستخدميها، مكتفية بأن اختبار تلك التقنية سيكون على نطاق محدود لفترة من الوقت لحين انتهاء عمليات الاختبارات الخاصة بها بصورة كاملة.

على جانب آخر ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تويتر أجرى مناقشات أولية حول "الدمج" مع TikTok، مما يجعل منصة التواصل الاجتماعى أحدث مشارك محتمل لتطبيق مشاركة الفيديو الشهير، كما أضافت وول ستريت جورنال: ليس من الواضح ما إذا كان تويتر سيواصل استحواذ محتمل على TikTok، وأى صفقة من هذا القبيل ستواجه عقبات كبيرة.

Advertisements

وبحسب موقع The verge الأمريكى، فإن التحديث الأكبر لأى صفقة هو الأمر التنفيذى لإدارة ترامب اعتبارًا من 6 أغسطس، والذى يمنع الشركة الأم لـ تيك توك ByteDance من التعامل مع المعاملات فى الولايات المتحدة، ويسرى مفعول الطلب فى غضون 45 يومًا.

وتعتبر الإدارة أن التطبيق المملوك للصين يمثل تهديدًا أمنيًا محتملاً، على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أن ByteDance أو TikTok قد شاركوا بيانات الأمريكيين مع الحكومة الصينية، وقالت TikTok إنها تخطط للطعن فى أوامر إدارة ترامب.