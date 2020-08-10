الآن.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي أغسطس 2020

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE" فواتير الهاتف الأرضي، لشهر أغسطس 2020، والتي يتم تحصيلها اعتباراً من يوم 15 من الشهر الجاري، وحتى 14 سبتمبر المقبل، لمدة شهر، بدون غرامات أو قطع الخدمة.

ويوفر موقع المصرية للاتصالات رابط التسجيل للمواطنين لتوفير الوقت والعبء؛ نظرًا للظروف التي يمر البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتتيح المصرية للاتصالات أكثر من طريقة لدفع الفواتير، لجميع المشتركين، منها: فوري - خدماتي - bee - البريد المصري - أمان - مصاري، كما يمكن سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة من هنا

ويمكن لصاحب التليفون الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الخطوات الآتية:

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- إدخال كود المنطقة فعلى سبيل المثال إذا كان من محافظة القاهرة فيدخل الكود 02.

- إدخال رقم التليفون.

- الضغط على أيقونة أظهر الفواتير.

يشار إلى أن فاتورة التيلفون الأرضي تصدر كل ثلاثة أشهر، وفترة السماح لتسديد الفاتورة، تصل إلى شهرين، الشهر الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والشهر الثاني استقبال فقط.

وإذا لم تسدد الفاتورة خلال شهرين، يتم تحميل غرامة تأخير، وقطع الحرارة عن الخط إرسال واستقبال.