شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة تصنيع تواجه هواتف iPhone 12.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحلل الشهير "مينج تشى كو" أن مشكلة تصنيع أخرى تؤثر على بعض هواتف سلسلة iPhone 12 ، وهى وجود تشققات فى طلاء الكاميرا لعدسات الكاميرا ذات الزاوية الواسعة التى تم تصنيعها لجهاز iPhone 12 و iPhone 12 Max ، والتى يتم إنتاجها بواسطة شركة Genius Electronic Optical .

وبحسب ما ورد، ظهرت المشكلة أثناء اختبار درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية، لكن لا يعتقد "كو" أن هذه التشققات قد تجبر أبل على تأخير إطلاق طرازات iPhone 12 5G 2020 لأن Genius Electronic Optical ليس المصدر الوحيد للأجزاء، فهناك شركة Largan التى تزود أبل بالفعل بنفس الأجزاء وأنها لا تواجه نفس المشكلة مع منتجها.

بينما لم يستطع" "كو تخمين المدة التى قد تستغرقها Genius Electronic Optical لإصلاح المشكلة، إلا أنه يتوقع أن يخفض المورد سعره لشركة أبل لمواصلة شحن الجزء المعني.

Advertisements

ويُعتقد أن نفس الشركة تعمل مع أبل لتطوير عدسة بيريسكوب لمنح بعض طرازات iPhone 14 2022 تجربة تليفوتوغرافى محسّنة، إذ تم تجهيز iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max المتاحين حاليًا بعدسة تليفوتوغرافى توفر تقريب بصرى 2X، و من المفترض أن تضم شركة أبل التكبير البصرى 3x بطرازات iPhone 12 Pro لهذا العام.

جدير بالذكر فى شهر يونيو الماضى ظهرت أنباء أن شركة تصنيع الشاشاتBeijing Oriental Electronics (BOE) فشلت فى الاختبارات التى أجرتها أبل، وربما كان هذا هو السبب فى أن شركة أبل قررت طلب خمسة أضعاف عدد لوحات OLED من LG Display مما اشترته من المورد العام الماضي.

ويقال إن LG Display ستقدم 20 مليون شاشة لسلسلة iPhone 12 بأكملها هذا العام مقارنة بـ 60 مليون شاشة متوقعة من Samsung