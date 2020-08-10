شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إجراء مكالمات فيديو على برامج مختلفة من غير ما تكلفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، نرصد بعضًا من أشهر تطبيقات مؤتمرات الفيديو، إلى جانب تطبيقات الدردشة النصية الشائعة التي تتضمن ميزات مكالمات الفيديو.



SKYPE SKYPE كان SKYPE هو النظام الأساسي المفضل للمحادثات بين شخصين منذ إصدار النسخة التجريبية في عام 2003، وتتيح ميزة Meet Now التي يمكن الوصول إليها عن طريق اختيار زر "Meet Now" على الجانب الأيسر من التطبيق عقد المؤتمرات عبر الفيديو؛ يمكن لما يصل إلى 50 شخصًا الاجتماع مع عدم وجود قيود زمنية على الاجتماعات.

هناك أيضًا صفحة منفصلة تتيح لك إنشاء اجتماع فيديو مجاني دون الحاجة إلى الاشتراك فعليًا في الخدمة، ومع ذلك، يمكنك الحصول على المزيد من الميزات باستخدام التطبيق، لذلك إذا كنت موافقًا على التسجيل للحصول على حساب مجاني، فمن الأفضل لك القيام بذلك.





ميزاته• سجل المكالمة لمدة تصل إلى 30 يومًا.

• يمكن تعتيم الخلفية.

• مشاركة العروض التقديمية

• ما يصل إلى 50 مشاركًا بدون حد زمني





CISCO WEBEXWebex هو تطبيق مؤتمرات الفيديو موجود منذ التسعينيات؛ حصلت عليه شركة Cisco في عام 2007، بينما كان يُعرف بشكل أساسي باسم تطبيق الأعمال ويستمر التركيز على خدمة الشركات، إلا أنه يحتوي على نسخة مجانية للاستخدام الآن، فقد وسعت ميزات إصدار freemium من 50 إلى 100 مشارك، ويمكنك الاجتماع لمدة تصل إلى 50 دقيقة. ميزاته• ما يصل إلى 100 مشارك

• ما يصل إلى 50 دقيقة لكل اجتماع

• يمكن تسجيل الاجتماعات وحفظها محليا





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Google Meet

كان Google Meet المعروف سابقًا باسم Hangouts Meet متاحًا فقط للمعلمين وأولئك الذين يشتركون في خدمة Google المدفوعة ، G Suite، ومنذ ذلك الحين، أتاحت Google تطبيق Meet لجميع مستخدمي خدمة Gmail المجانية.

كما أنها في الواقع، أضافت رابطًا إلى Meet على الجانب الأيسر من تطبيق Gmail عبر الإنترنت.

يوفر تطبيق Meet طريقة بسيطة جدا للدردشة بالفيديو مع الزملاء والأصدقاء والعائلة، بافتراض أن لديهم جميعًا حسابات Google، وهو مطلب لكل من المضيفين والمشاركين.

كما أنه للبدء، ما عليك سوى الانتقال إلى Meet، والنقر على "الانضمام إلى اجتماع أو بدء اجتماع"، ثم إعطاء اسم للاجتماع إذا كنت تريد، وإرسال دعواتك.

يمكنك أيضًا جدولة اجتماع باستخدام تقويم Google، وتتضمن Google عددًا من ميزات الأمان مثل القدرة على قبول أو رفض الدخول.

ميزاته• وقت اجتماع غير محدود حتى 30 سبتمبر، بعد ذلك بحد 60 دقيقة.

• ما يصل إلى 100 مشارك

• يقدم ميزة إلغاء الضوضاء

Microsoft Teams يعد إنشاء Microsoft Teams فكرة جيدة بشكل خاص إذا كنت جزءًا من نظام Office، حتى وقت قريب، كان يركز بشكل أساسي على استخدام الأعمال، إلى أن كشف عن نسخة شخصية مجانية من Teams تعمل على أجهزة iPhone و Android، وتتيح لأي شخص الدردشة أو التحدث أو عقد اجتماعات فيديو مع ما يصل إلى 20 شخصًا، وعليك فقط إنشاء حساب مع Microsoft لاستخدامه. ميزاته• إنشاء مجموعات تصل إلى 20 شخصًا

• يمكن مشاركة شاشتك

• يمكن أن تتضمن الدردشات النصية الصور وملفات الصوت