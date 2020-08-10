شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مزايا الإصدار التجريبى لنظام MacOS الجديد لأجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت أبل إصدارًا تجريبيًا عامًا من نظام تشغيل MacOS الجديد لأجهزة الكمبيوتر، وأطلقت على هذا التحديث Big Sur ورقمه MacOS 11، وهو ما يمثل أول مراجعة رقمية رئيسية منذ إصدار MacOS X منذ ما يقرب من 20 عامًا، ووفقا لموقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية يجلب هذا التحديث معه إصلاحًا شاملاً لنظام التشغيل، مع مظهر أعيد تصميمه بالكامل يجعله أكثر انسجامًا مع نظام التشغيل iPhone و iPad ، iOS.

يأتى ذلك قبل انتقال أجهزة Mac من أبل فى وقت لاحق من هذا العام فى استخدام رقائق أبل الخاصة، بدلاً من تلك التى تنتجها Intel.

وبعيدًا عن الشكل الجديد، يوفر التحديث ميزات جديدة بما فى ذلك ما أطلقت عليه أبل "أكبر تحديث Safari على الإطلاق" وميزات جديدة فى تطبيقى الخرائط والرسائل.

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لكن الطبيعة المهمة للتحديث تعنى أن الإصدار التجريبى المبكر قد يحتوى على أخطاء أو مشكلات صغيرة أكثر من المعتاد، وعلى هذا النحو يتم تحذير المستخدمين فقط لتثبيت التحديث على الأجهزة التى تم نسخها احتياطيًا بالكامل، وتحذر الصفحة الرسمية لشركة أبل من أنه يجب استخدام برنامج بيتا فقط على "الأجهزة غير المنتجة التى لا تعتبر مهمة للأعمال".

وتنصح أبل أيضًا أنه يمكن للمستخدمين تثبيت البرنامج الجديد إما على "نظام ثانوى أو جهاز، أو على قسم ثانوى على جهاز Mac"، ويمكن للمستخدمين التسجيل فى برنامج أبل التجريبى العام من خلال الوصول إلى الصفحة المخصصة على موقعها على الإنترنت، ويتم ذلك عن طريق الاشتراك فى تحديث ثم تنزيله، وبعد ذلك يجب تنزيل إصدارات أخرى من Big Sur تلقائيًا.

ويمكن العثور على معلومات حول الإصدارات التجريبية العامة من iOS و iPadOS و tvOS و watchOS فى تلك الصفحة أيضًا.