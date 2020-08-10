شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم سماعتى بلوتوث مع هاتف أيفون واحد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إزالة مقبس سماعة الرأس الخاص بها، ألغت أبل أيضًا الحل البديل الذي يسمح للمستخدمين بتقسيم الصوت بين سماعتين عن طريق توصيل مقسم صوتي سلكي، لكن نظرًا لأن معظم الأشخاص يستخدمون سماعات الرأس اللاسلكية اليوم، فإن خيار استخدام سماعتين في نفس الوقت يبدو مستحيلًا إلى حد كبير ما لم تقم بتنزيل بعض تطبيقات الجهات الخارجية التي تفعل ذلك من أجلك.

ومع ذلك، لتبسيط الأمور، أضافت أبل مع iOS 13.2 ميزة جديدة تسمى Share Audio وتسمح للمستخدمين بالاستماع إلى نفس الصوت على جهازي بلوتوث مختلفين في نفس الوقت، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الميزة تعمل فقط مع سماعات الأذن أو سماعات الرأس التي تأتي مع شريحة أبل H1 أو W1 مما يعني أن الخيار الوحيد هنا هو أبل AirPods أو أحدث أجهزة Beats.

إليك كيفية استخدام هذه الميزة على أيفون وiPad:

1. أولاً ، توجه إلى إعدادات Bluetooth على أيفون وقم بإقران كل من سماعات الرأس واحدة تلو الأخرى.

2. بعد ذلك، قم بتوصيل أحدهم وابدأ في تشغيل أي صوت أو فيديو.

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3. الآن، افتح مركز التحكم عن طريق التمرير لأسفل من الزاوية اليمنى العليا على أيفون بدون زر الصفحة الرئيسية والسحب لأعلى من أسفل الشاشة على أجهزة أيفون باستخدام زر الصفحة الرئيسية.

4. بعد ذلك، اضغط على خيار الموسيقى لرؤية المزيد من الخيارات، هنا، سترى أن الجهاز المتصل حاليًا قد تم تحديده ويقوم بتشغيل الصوت.

5. ابحث عن خيار Share Audio واضغط عليه، سيكتشف أيفون تلقائيًا سماعة الرأس المتوافقة ويطلب مشاركة الموسيقى معها.

6. اضغط على زر مشاركة الصوت

7. بمجرد الاتصال ، تمنح أبل خيار ضبط مستوى صوت الأجهزة الفردية يدويًا.