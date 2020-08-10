شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الشركات الفائزة بعمليات إطلاق صواريخ الأمن القومى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت وزارة الدفاع الأمريكية شركتي صواريخ أساسيتين لإدخال أقمار صناعية في المدار في السنوات المقبلة وهما شركة (ULA) وكذلك شركة SpaceX، حيث ستحصل ULA على 60% من عقود إطلاق الأقمار الصناعية، بينما ستحصل SpaceX على 40%.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تغلبت الشركتان على منافسيهما نورثروب جرومان وبلو أوريجين لإطلاق مهام وزارة الدفاع بين العامين الماليين 2022 و 2027.

وتعد هذه جائزة كبيرة، حيث يمكن أن تكلف كل عملية إطلاق فردية أكثر من 100 مليون دولار، لم تلتزم وزارة الدفاع بعدد محدد من عمليات الإطلاق خلال فترة الخمس سنوات تلك.

و قال الكولونيل روبرت بونجيوفي، مدير مؤسسة إطلاق أنظمة الصواريخ والفضاء، في بيان وزارة الدفاع: "كان هذا قرارًا صعبًا للغاية، وأنا أقدر العمل الجاد الذي تم إنجازه لتكييف أنظمة الإطلاق التجارية الخاصة بها لتلبي متطلبات الأمن القومي الأكثر تشددًا بشكل معقول وموثوق بها".

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تحاول وزارة الدفاع التخلص التدريجي من اعتمادها على التكنولوجيا الروسية، وفي عام 2018، منحت شركة ULA و نورثروب جرومان وبلو أوريجين عقودًا مجمعة بقيمة 2 مليار دولار لتطوير صواريخ من الجيل التالي.

لم تكن شركة SpaceX راضية عن هذه الجائزة في عام 2019، ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن العقد، جادلت الشركة بأن الجائزة أعطت منافسيها ميزة في الحصول على جوائز الإطلاق.

ولعل في النهاية، مرت وزارة الدفاع على المركبات التي صممتها نورثروب جرومان وبلو أوريجين، وبدلاً من ذلك، اختاروا صواريخ SpaceX Falcon 9 و Falcon Heavy، والتي أثبتت نفسها أثناء الطيران.

كما اختارت صاروخ فولكان سينتور المستقبلي لشركة ULA، والذي من المقرر حاليًا أن يقوم بأول رحلة له في عام 2021.