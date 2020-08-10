شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت تستثمر 100 مليون دولار بمنصة ShareChat الهندية.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد ShareChat عبارة عن منصة وسائط اجتماعية هندية تضم أكثر من 60 مليون مستخدم نشط شهريًا عبر 15 لغة فى الهند، وهي تنافس بشكل مباشر تطبيق Helo من ByteDance فى الهند، إلا أن أحدث تقرير كشفت أن شرة مايكروسوفت تجرى محادثات مع ShareChat لاستثمار حوالى 100 مليون دولار فى الشركة، ومن المثير للاهتمام أن هذه الخطوة تأتى فى هذا الوقت.

وبحسب موقع TOI الهندى، فبعد أن حظرت الحكومة الهندية TikTok فى البلاد، أطلقت ShareChat منصة فيديو قصيرة تسمى Moj لجذب مستخدمى TikTok، فيما يأتى اهتمام مايكروسوفت بـ ShareChat فى وقت تجرى فيه الشركة بالفعل مناقشات مع ByteDance للاستحواذ على عمليات TikTok العالمية.

على جانب آخر كشف تقرير جديد من صحيفة Financial Times عن عزم مايكروسوفت الاستحواذ على كامل عمليات تيك توك فى العالم، وذلك على عكس ما أعلنت عنه الشركة سابقاً بدخولها مفاوضات للاستحواذ على عملياته فى الولايات المتحدة، كندا، نيوزيلندا وأستراليا.

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وكشف التقرير أن شركة ByteDance مالكة التطبيق حالياً ستبقى حال اتمام الصفقة المالكة للنسخة الصينية من التطبيق والتى تحمل اسم Douyin، فيما ستكون الفائدة من إدارة مايكروسوفت للتطبيق عالمياً هى حرية استخدامه بين الدول من قبل المستخدمين أينما كانوا فى العالم دون قيود تربطهم فى بلد معين فى حال الاستحواذ الجزئى فقط.

كما كشف التقرير أيضا أن مايكروسوفت وضعت على هذا التحول الجديد فى خطتها وتتبنى فكرة الاستحواذ العالمى على التطبيق على شرط واحد وهو إعطائها فرصة تمتد لعام كامل من أجل إنهاء عملية فصل التطبيق عن الشركة الصينية.

وفى ظل هذا التقرير فلا يبدو أمر عزم مايكروسوفت للاستحواذ على كامل التطبيق مستبعداً وخصوصاً أن القضية لها علاقة مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى يرى أن التطبيق يمثل تهديداً صريحا للأمن القومي وهدد مالكته إما بالبيع أو الحظر، لكن حتى الوقت الحالي لا توجد اي ضمانات فعلية تشير إلى إمكانية اتمام الصفقة سواء بالاستحواذ الكلي أو حتى الاستحواذ الجزئي السابق ذكره.