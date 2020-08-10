علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن قرار نيويورك بتقنين 10 عملات مشفرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  نشرت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك (DFS) قائمة خضراء تضم 10 عملات مشفرة للحفظ وثماني عملات مشفرة للإدراج، وأوضحت أنه يجوز لأي كيان مرخص له استخدام العملات المعدنية في القائمة الخضراء للأغراض المعتمدة الخاصة بها، والعملات المشفرة العشر هي binance USD (BUSD) و Bitcoin (BTC) و Bitcoin cash (BCH) و Ethereum Classic (ETC) و Ethereum (ETH) و gemini dollar (GUSD) و Litecoin (LTC) و pax gold (PAXG) و paxos قياسي (PAX) ، و(XRP)، وتمت الموافقة مسبقًا على إدراج نفس العملات المشفرة ، باستثناء ETC و XRP. 

 

كما لاحظت الجهة التنظيمية أنه "إذا قررت جهة مرخصة استخدام عملة في القائمة الخضراء، فيجب عليها إبلاغ DFS قبل البدء في استخدامها".

 

تتبع القائمة الخضراء التوجيهات التي اقترحتها DFS في ديسمبر من العام الماضي، والتي تتضمن مقترحات لاعتماد العملات أو خيارات الإدراج التي أراد المنظم إتاحتها لكيانات التشفير.

 

ستحتفظ DFS بقائمة محدثة لجميع العملات المشفرة المسموح بها للأنشطة التجارية لشركات التشفير دون موافقتها المسبقة ، "طالما أن هذه العملات المدرجة لم تخضع لأي تعديل أو تقسيم أو تغيير في المواد بعد إدراجها على صفحة ويب DFS .

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يمكن لشركات العملات المشفرة إنشاء "قائمة عملات أو سياسة اعتماد" مصممة خصيصًا لتناسب نموذج الأعمال الخاص بها وملف تعريف المخاطر.

 

كما أنه في حالة الموافقة عليها من قبل DFS ، ستكون الشركة قادرة على "التصديق الذاتي على إدراج أو اعتماد عملات جديدة/ بالإضافة إلى تلك الموجودة في القائمة الخضراء، دون أي موافقة أخرى من DFS." 

 

وجدير بالذكر أنه أكد مجلس الشيوخ الأمريكي أن هيستر بيرس، المفوض الصديق للعملات المشفرة المعروف باسم Crypto Mom، لفترة أخرى في لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وكان بيرس يضغط من أجل الموافقة على الصناديق المتداولة في بورصة (ETFs).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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