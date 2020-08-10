موقع الكتابة على الصور اون لاين مجاناً باللغة العربية

هناك طرق كثيرة تمكنك من الكتابة على الصور المختلفة قبل مشاركتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو اي طريقة أخرى، على رأس هذه الطرق بالطبع برنامج فوتوشوب الذي يعتبر من أكثر البرامج احترافية في مجال الكتابة على الصور وتعديلها وهناك بالطبع البرامج التي تأتي مدمجة مع الهواتف الذكية الجديدة والتي تسمح لك بالكتابة على الصور بشكل بدائي.

ولكن اليوم سنقدم لكم موقع يمكنك من الكتابة على الصور اون لاين بشكل مجاني تماماً ودون دفع أي مصاريف أو حتى الحاجة إلى تحميل برامج أخرى على جهاز الكومبيوتر الخاص بك، كل ما عليك فعله هو فتح الموقع والكتابة على الصورة ثم مشاركتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة والمختلفة كما ترغب، بالطبع سنقدم لكم شرحاً كافياً ووافياً لهذا البرنامج .

طريقة الكتابة على الصور اون لاين مجاناً :

كما قلت سابقاً فإن هذا الموقع يسمح لك بالكتابة على الصور والأهم من ذلك هو انه يدعم اللغة العربية دعم كامل ويوفر لك الكثير من الادوات للتحكم في حجم ونوع الخط وتنسيقه المختلف.

في البداية توجه إلى الموقع التالي : https://pablo.buffer.com/ ، عندما تقوم بفتح الموقع ستجد امامك الشكل الترحيبي الذي يخبرك بمجموعة من النصائح لتتمكن من استخدام المنصة بكفاءة كاملة ، قم بالضغط على show me next tip واتبع الخطوات حتى تصل إلى الشاشة التالية .

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هذه هي الشاشة الرئيسية للبرنامج ولنبدأ بالخطوات بالترتيب من الخطوة 1 حتى 7 :

في البداية يمكنك اختيار صورة من مكتبة المنصة عن طريق البحث عنها أو من خلال رفع صورة من على جهازك الخاص بالأسفل من على كلمة upload image

قم باختيار الصورة التي ترغب باعتمادها والتعديل عليها لتنتقل إلى الخطوة رقم 2 وتجد أمامك مربع يمكنك الضغط عليه عن طريق click twice here to edit وهنا ستقوم بإدخال النص الذي ترغب في كتابته .

الآن ستنتقل إلى الخطوة رقم 3 وهو اختيار حجم الصورة الذي ترغب فيه بناءً على المنصة التي ترغب بمشاركة الصورة إليها سواءً كانت تويتر او فيس بوك او حتى انستجرام وبنترست .

بعدما ستختار الحجم ستقوم باختيار الفلتر او التأثير الذي ستظهر به الكتابة فوق الصورة ويمكنك كمثال أن تجعل الخلفية blurred بالكامل او حتى تغيير لون الخلفية وتجعلها متباينة .

رقم 5 هو التحكم في النص وإن كان تحكماً صغيراً والتحكم الحقيقي يحدث عندما تضغط على النص الخاص بك، يمكنك إضافة اقواس الاقتباس كما ترغب ان كانت صورتك اقتباس .

هنا يمكنك ان تضيف Logo خاص بك إن كنت ترغب في ذلك ويمكنك أيضاً أن تتجاهل هذا الأمر ولا تقوم بإضافته .

أخيراً قم بالضغط على share and download لتقوم بتحميل ومشاركة الصورة كما ترغب وإليكم الصورة التي قمت بعملها.

هذا الموقع مفيد للغاية وأهم ما فيه هو أنه سهل الاستخدام وسريع ويمكن أن ينقذك للغاية إن كنت ترغب في مشاركة صورة ما على أحد وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك سواءً كانت للعمل او لغيرها من الأمور.

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