افضل بدائل Adobe Acrobat Pro على ويندوز 10 لتعديل ملفات PDF

برنامج Adobe Acrobat Pro من افضل برامج التعديل على ملفات PDF على ويندوز 10 من ناحية كل شئ تقريبًا. و لذلك يعتمد عليه الكثير من المستخدمين بكثرة و بشكل دائم. لكن المشكلة في السعر المرتفع للتطبيق ضمن حزم Adobe الشهيرة. و لذلك و نظرًا لاحتياج المستخدمين الى تطبيق تعديل على ملفات PDF جيد نقدم هذا المقال لأفضل تطبيقات ويندوز 10 البديلة لتطبيق Adobe Acrobat Pro و التي ستكون حيدة بكل تأكيد لإستعمالها. فأكمل القراءة لتتعرف على افضل 5 بدائل لتطبيق Adobe Acrobat Pro

PDFElement

من التطبيقات المميزة بشكل كبير فيما يخص تعديل ملفات PDF و بديل جيد لتطبيق Adobe Acrobat Pro. بواجهة تشبه بشكل كبير واجهة تطبيقات Microsoft Office و يمكنك من انشاء مستندات PDF من الصفر و التعديل عليها من حيث مسح و اضافة صفحات و التعديل على الكلمات و اضافة كلمات و تنسيقها و غيرها من الأمور الكلامية السهلة. كما يمكنه تحويل الملف الى صيغ doc و ppt و حتى مستندات Excel. التطبيق مجاني ببعض القيود اثناء الإستخدام مع علامة مائية. النسخة المدفوعة يمكنك شرائها بالكامل بسعر 129 دولار او الإشتراك في التطبيق وقتما تحب استعماله. ساترك رابط التحميل بالأسفل

تحميل التطبيق

SMALL PDF

لا تجعل الإسم يخدعك فهذا ليس تطبيقًا صغيرًا نهائيًا. هذه اداة على الإنترنت ليست تطبيقًا يمكنك تحميله تمكنك من التعديل في كل شئ في الملف تقريبًا. يمكنك من تعديل و انشاء و حذف الصفحات و تصغير حجم الملف و تحويله من و الى صيغة PDF و صيغات اخرى كصيغة الـPowerpoint و doc و Excel مع امكانية حماية الملف بكلمة مرور و اذا دخلت على الصفحة الرئيسية للأداة ستتمكن من رؤية كل مزاياها و كيف انها اداة غنية و فريدة من نوعها و بإشتراك شهري 12 دولارًا في الشهر. و بما انها عبارة عن موقع فستدفع على منصة واحدة و تستعملها على اي منصة اخرى تريدها. سواء ويندوز 10 او MacOS او Linux او اي منصة اخرى تحبها

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FOXIT PDF

تطبيق Foxit من اقدم التطبيقات على نظام ويندوز و منافس لتطبيق Adobe Acrobat Pro و يحمل العديد و العديد من المزايا التي يمكنك استعمالها. هو بواجهة برامج Office القديمة و التي تبدو مزدحمة للبعض و غير سيئة للبعض الآخر. تمكنك من كل التعديلات الأساسية التي يمكنك القيام بها كالتعديل في الملفات من ناحية الخطوط و حجمها و نوع الخط مع التدقيق الإملائي و استخراج النصوص من الصور و غيرها من الميزات الجيدة جدًا. التطبيق بنسخة مجانية لمدة 14 يومًا من تجربة المزايا المدفوعة بعد ذلك فهو يكلف 95 دولارًا للعام مع امكانية الشراء الكامل لمرة واحدة

تحميل التطبيق

Sejda PDF

ايضًا اداة على الإنترنت. و تصميمها يخطف الأنظار بشكل مباشر فهي صاحبة تصميم عصري و جميل جدًا. بنمط تصميم يعتمد على البساطة و تناسق الألوان و العناصر في الأداة. نفس الإعدادات البسيطة يمكن تكرارها هنا من تعديل نصوص و كلمات و تصحيح الأخطاء الإملائية و حذف و اضافة صفحات في الملف مع امكانية دمج الملفات و ضغطها و التحويل من صيغة PDF الى اكثر من صيغة الأداة جيدة جدًا كواجهة و ممتازة كخصائص و ترشيح مهم. الأداة مجانية لمدة 7 ايام و تكلف بعد ذلك 7 دولارات و نصف في الشهر. فهي جيدة و من افضل بدائل Adobe Acrobat Pro

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FORMSWIFT

اداة اخرى على الإنترنت ليست تطبيقًا للتحميل. هذه الأداة مجانية بالكامل. ليست معقدة جدًا لكن يمكنها القيام بتعديلات بسيطة جدًا. و بعد ذلك تقوم بتنزيل الملف بعد التعديل و ذلك ممتاز جدًا. الأداة مجانية بالكامل ولا تحتاج لشراء او تفعيل. ادخل على الموقع. ارفع الملف. قم بالتعديل و حمل الملف الجديد و انتهى الأمر. لذلك فهذه اداة جيدة. و كونها اداة انترنت فلن تحتاج الى تحميل و ستتمكن من تشغيلها على اكثر من منصة بكل سهولة و بديل بسيط لبرنامج Adobe Acrobat pro

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