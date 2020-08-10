طريقة مشاهدة Apple TV+ على ويندوز 10

خدمة Apple TV+ هي خدمة جديدة تماماً من آبل إنطلقت في العام الماضي تقريباً كنوع من خدمات البث الخاصة بها لتنقل بها برامجاً تلفزيونية ومحتوى تلفزيوني خاص بها دون عن باقي المنصات، وكعادة آبل فإن الشركة قررت أن تدعم خدمتها الجديدة بمجموعة متميزة من العناوين القوية والفريدة من نوعها حيث تعاقدت مع مجموعة كبيرة من الممثلين وقامت بإنتاج مجموعة لا بأس بها من الأعمال القوية .

على عكس جميع خدمات آبل الإخرى فإن خدمة Apple TV+ ليست محدودة بنظام تشغيل معين بل إنها تعمل على جميع أنظمة التشغيل التي ترغب بها بكل سهولة بما فيها ويندوز 10 وإليكم الطريقة لتتمكن من تشغيل هذه الخدمة على نظام ويندوز 10 بسهولة.

طريقة استخدام Apple TV+ على ويندوز 10 :

قبل أن نبدأ بالحديث أو نخبركم بطريقة استخدام هذه الخدمة على ويندوز 10 يجب أن نتفق على أن خدمة Apple Tv + هي خدمة مدفوعة ويجب عليك أن تدفع حتى تشترك فيها وتشاهدها وهذا الدفع يتم من خلال حساب Apple ID الخاص بك لذا لا فائدة من الحديث عن هذه الخدمة دون أن تمتلك Apple ID خاص بك، كما أنها متاحة في عدد مختار من الدول يمكنك الوصول إليه من هذه القائمة ، لحسن الحظ هي متاحة في معظم الدول الخليجية ودول شمال أفريقيا .

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قم بالاشتراك في apple id وتأكد من أن عنوانك موجود في احد الدول التي تعمل بها الخدمة وإتبع الخطوات التالية :

في البداية توجه إلى صفحة appleTV+ وهذا يتم من خلال متصفح إنترنت حديث، يفضل أن تستخدم Edge Chromium أو FireFox الجديد إن كنت ترغب في ذلك.

الآن قم بتسجيل الدخول بحساب Apple ID الخاص بك ثم قم بالموافقة على شروط الاستخدام التي سيعرضها عليك الموقع.

قم بالضغط على كلمة Free Trail وأدخل بيانات بطاقتك البنكية – لا تقلق فموقع آبل مؤمن للغاية – ثم قم بالضغط على Start Watching حتى تتمكن من الاستمتاع بها ومشاهدة جميع العروض التي ترغب بها.

بالطبع ستجد بعض الحدود أثناء مشاهدة الأعمال الموجودة على الخدمة بحسب المنطقة التي توجد بها فبعض المناطق تقدم خدمات أكثر من المناطق الأخرى كما انها لازلت في بدايته كخدمة بث ولا تقارن بباقي خدمات البث ومع ذلك فإنها تمتلك مكتبة مقبولة وممتعة من الأعمال فنية، نقطة قوة الخدمة الكبيرة هي البرامج الحوارية الموجودة بها وهي ما أنصح أي مستخدم بالاستمتاع بها ومشاهدتها بشكل مستمر.

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