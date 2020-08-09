تعرف على أهم شفرات GTA V

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هل تبحث عن شفرات GTA V ؟ لا تقلق صديقي فأنا اليوم سأقدم لك مجموعة كبيرة من الشفرات التي تساعدك على الاستمتاع بعالم لعبة GTA V لتتمكن من تحطيم العالم تماماً والاستمتاع به بشكل لم تعرفه سابقاً، يمكنك الطيران وتحطيم الأرض بشكل كامل وحتى قيادة السيارات تحت الماء إن كنت ترغب.
تعتبر لعبة GTA V من أنواع ألعاب الـ Sandbox وهي الألعاب التي يمكنك القيام فيها بكل ما ترغب في القيام به ولكن مع هذا فهناك بعض الممنوعات والمحظورات لأنها على الأغلب ستسبب في تحطيم نظام اللعبة وفيزيائيته، ولكن إن كنت ترغب بشدة في تحطيم هذا النظام بسهولة.
أهم شفرات GTA V :
جميع شفرات GTA V التي سنذكرها اليوم مختصة بالأسلحة فقط في طور اللعب الفردي فقط ولن تنفع في طور اللعب الجماعي حتى تحافظ على متعته دون أي تأثير.
لتتمكن من إدخال شفرات GTA V قم بكتابتها في واجهة الأوامر عن طريق الضغط على علامة ~ أو حرف الـ ذ في أعلى الكيبورد أو من خلال الاتصال بالأرقام من هاتفك داخل اللعبة.
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شفرة حماية من الرصاص لتكون خارقاً مضاداً للرصاص :
- PS4 / PS3: RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE
- Xbox One / Xbox 360: RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y
- PC: PAINKILLER
- رقم الاتصال من الهاتف : 1-999-724-654-5537
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شفرة GTA V الموت :
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- S4 / PS3: CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB
- PC: TURTLE
- Cell Phone: 1-999-887-853
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شفرة الحصول على جميع الأسلحة بذخيرة كاملة :
- PS4 / PS3 :TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360: Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, Down, X, LB, LB, LB
- PC: TOOLUP
- Cell Phone: 1-999-8665-87
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شفرة تقليل مستوى المطالبة وملاحقة الشرطة لك، يمكنك تكرار استخدامها لتتخلص من الشرطة تماماً . :
- PS4 / PS3: R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
- Xbox One / Xbox 360: RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
- PC: LAWYERUP
- Cell Phone: 1-999-5299-3787
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رفع درجة مطالبة الشرطة لك ومطاردتها لك – عكس الشفرة السابقة – :
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- PS4 / PS3: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
- Xbox One / Xbox 360: RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
- PC: FUGITIVE
- Cell Phone: 1-999-3844-8483
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رصاصات متفجرة من كل أسلحتك :
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- PS4 / PS3: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1
- Xbox One / Xbox 360: LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB
- PC: INCENDIARY
- Cell Phone: 1-999-462-363-4279
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جعل قبضة يدك متفجرة :
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- PS4 / PS3: RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2
- Xbox One / Xbox 360: RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT
- PC: HOTHANDS
- Cell Phone: 1-999-4684-2637
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شفرة GTA V لتحسين التصويب وإبطاء الوقت :
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- PS4 / PS3: SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X
- Xbox One / Xbox 360: X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A
- PC: DEADEYE
- Cell Phone: 1-999-332-3393
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زيادة سرعة الركض للحد الأقصى – الركض بشكل أسرع – :
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- PS4 / PS3: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE
- Xbox One / Xbox 360: Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X
- PC: CATCHME
- Cell Phone: 1-999-228-8463
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السباحة بشكل أسرع في النهر أو البحر :
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- PS4 / PS3: LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT
- Xbox One / Xbox 360: LEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT
- PC: GOTGILLS
- Cell Phone: 1-999-468-44557
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القفز من على جبل او طائرة بالمظلة كما ترغب :
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- PS4 / PS3: LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1
- Xbox One / Xbox 360: LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB
- PC: SKYDIVE
- Cell Phone: 1-999-759-3483
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شفرات GTA V قفزة أكثر علواً – القفز لمسافة أعلى بكثير :
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- PS4 / PS3: LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1
- Xbox One / Xbox 360: LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB
- PC: SKYDIVE
- Cell Phone: 1-999-759-3483
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شفرة GTA V للسقوط الحر – عندما تستخدمها فإنك تسقط مباشرةً :
- PS4 / PS3: L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
- Xbox One / Xbox 360: LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
- PC: SKYFALL
- Cell Phone: 1-999-759-3255
المصدر الأصلي : عرفني