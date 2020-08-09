تعرف على أهم شفرات GTA V

هل تبحث عن شفرات GTA V ؟ لا تقلق صديقي فأنا اليوم سأقدم لك مجموعة كبيرة من الشفرات التي تساعدك على الاستمتاع بعالم لعبة GTA V لتتمكن من تحطيم العالم تماماً والاستمتاع به بشكل لم تعرفه سابقاً، يمكنك الطيران وتحطيم الأرض بشكل كامل وحتى قيادة السيارات تحت الماء إن كنت ترغب.

تعتبر لعبة GTA V من أنواع ألعاب الـ Sandbox وهي الألعاب التي يمكنك القيام فيها بكل ما ترغب في القيام به ولكن مع هذا فهناك بعض الممنوعات والمحظورات لأنها على الأغلب ستسبب في تحطيم نظام اللعبة وفيزيائيته، ولكن إن كنت ترغب بشدة في تحطيم هذا النظام بسهولة.

أهم شفرات GTA V :

جميع شفرات GTA V التي سنذكرها اليوم مختصة بالأسلحة فقط في طور اللعب الفردي فقط ولن تنفع في طور اللعب الجماعي حتى تحافظ على متعته دون أي تأثير.

لتتمكن من إدخال شفرات GTA V قم بكتابتها في واجهة الأوامر عن طريق الضغط على علامة ~ أو حرف الـ ذ في أعلى الكيبورد أو من خلال الاتصال بالأرقام من هاتفك داخل اللعبة.

شفرة حماية من الرصاص لتكون خارقاً مضاداً للرصاص : PS4 / PS3: RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE Xbox One / Xbox 360: RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y PC: PAINKILLER رقم الاتصال من الهاتف : 1-999-724-654-5537

شفرة GTA V الموت :

S4 / PS3: CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1 Xbox One / Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB PC: TURTLE Cell Phone: 1-999-887-853

شفرة الحصول على جميع الأسلحة بذخيرة كاملة : PS4 / PS3 : TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1 Xbox One / Xbox 360: Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, Down, X, LB, LB, LB PC: TOOLUP Cell Phone: 1-999-8665-87

شفرة تقليل مستوى المطالبة وملاحقة الشرطة لك، يمكنك تكرار استخدامها لتتخلص من الشرطة تماماً . : PS4 / PS3: R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT Xbox One / Xbox 360: RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT PC: LAWYERUP Cell Phone: 1-999-5299-3787

رفع درجة مطالبة الشرطة لك ومطاردتها لك – عكس الشفرة السابقة – :

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PS4 / PS3: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT Xbox One / Xbox 360: RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT PC: FUGITIVE Cell Phone: 1-999-3844-8483

رصاصات متفجرة من كل أسلحتك :

PS4 / PS3: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1 Xbox One / Xbox 360: LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB PC: INCENDIARY Cell Phone: 1-999-462-363-4279

جعل قبضة يدك متفجرة :

PS4 / PS3: RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2 Xbox One / Xbox 360: RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT PC: HOTHANDS Cell Phone: 1-999-4684-2637

شفرة GTA V لتحسين التصويب وإبطاء الوقت :

PS4 / PS3: SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X Xbox One / Xbox 360: X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A PC: DEADEYE Cell Phone: 1-999-332-3393

زيادة سرعة الركض للحد الأقصى – الركض بشكل أسرع – :

PS4 / PS3: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE Xbox One / Xbox 360: Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X PC: CATCHME Cell Phone: 1-999-228-8463

السباحة بشكل أسرع في النهر أو البحر :

PS4 / PS3: LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT Xbox One / Xbox 360: LEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT PC: GOTGILLS Cell Phone: 1-999-468-44557

القفز من على جبل او طائرة بالمظلة كما ترغب :

PS4 / PS3: LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1 Xbox One / Xbox 360: LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB PC: SKYDIVE Cell Phone: 1-999-759-3483

شفرات GTA V قفزة أكثر علواً – القفز لمسافة أعلى بكثير :