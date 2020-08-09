تكنولوجيا: VIVO تسجل حقوق الملكية الفكرية لعلامة IQOO PAD و IQOO BOOK التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدمت شركة VIVO لتسجيل كلاً من علامة IQOO PAD و IQOO BOOK التجارية في شهر يونيو، حيث تشير التوقعات إلى أن شركة VIVO في طريقها للمنافسة في سوق أجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية بعلامة IQOO التجارية.

أطلقت شركة Vivo علامة IQOO التجارية للمرة الأولى في 12 من شهر فبراير للعام 2019، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدارات جديدة بعلامة IQOO التجارية والتي سجلت للحصول على حقوق الملكية الفكرية في يونيو.

انطلق الهاتف الأول من علامة IQOO التجارية في شهر مارس من عام 2019 بعد الإعلان الرسمي عن العلامة التجارية في شهر فبراير، واليوم تضم العلامة التجارية عدد 10 من الهواتف الذكية.

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ولقد سجلت العلامات التجارية الجديدة من الشركة بعنوان iQOO Pad، و iQOO Book، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة تستعد للمنافسة في سوق أجهزة الحاسب المحمول، وأيضاً سوق الأجهزة اللوحية خلال الفترة القادمة.

أيضاً كانت شركة VIVO قد سجلت في وقت سابق العلامات التجارية NEX Book و NEX Pad، إلا أن هذه الأجهزة لم تنطلق بشكل رسمي في الأسواق حتى الآن.

وتعد علامة iQOO التجارية واحدة من العلامات التجارية البارزة الآن في سوق الهواتف المتوسطة، حيث تعد منافس جيد في سوق الهواتف المتوسطة والمنخفضة التكلفة، إلا أنها لم تتفوق حتى الآن على علامة Redmi وعلامة Honor التجارية في الأسواق.

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