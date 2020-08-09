شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: ليس من حق شركات التكنولوجيا الجديدة السيطرة على بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيل جيتس، رجل الأعمال الأمريكى، إن شركات التكنولوجيا الجديدة ليس من حقها السيطرة على البيانات الخاصة بالمستخدمين مثل ما تفعله الصين بتركيب كاميرات مراقبة ومراقبة بصمة الوجه، وعليها أن تدعم حرية الاستخدام وأن يكون استخدامها بشكل آمن تماما وفق الخصوصية قائلا: "على أى حكومة أن تتعامل وفق الطريقة التى تناسبها.. ولكن عليها أن تدرك العالم أصبح صغيرا".

وأضاف فى حواره مع شبكة "بى بى سى"، أن ملف الطاقة حول العالم يحتاج إلى التطوير بشكل عاجل من أجل الحفاظ على البيئة، ونحتاج إلى مزيد من التعاون من الحكومات حول العالم لتقليل الانبعاثات وتقليل ظاهرة الاحتباس الاحرارى، رغم رفض البعض ولكن علينا الاستمرار فى الحفاظ على البيئة.

وأوضح بيل جيتس، أن الوباء العالمى له تأثير سلبى على الارض، والتعاون أمر ضرورى ويجب أن لا يتوقف وأن لا يتقصر الأمر على التعاون فى التوصل إلى لقاح فيروس كورونا، قائلا: "من الضرورى تعاون الدول مع بعضها لحل المشاكل الأخرى مثل الاحتباس الحرارى وغيرها".

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وأشار إلى أن هناك دولا مثل كوريا الجنوبية وأستراليا استطاعت التعامل بشكل جيد مع أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الدول كلها حاولت التعامل بشكل مثالى مع أزمة الوباء، قائلا: "عندما يتفشى وباء عالمى آخر سوف يكون التعامل معه بشكل أفضل مثل ما حدث مع أزمة فيروس كورونا.. والدول سوف تستفيد من أخطائها".

وتابع بيل جيتس: الولايات المتحدة خصصت 10 مليارات دولار من أجل أبحاث فيروس كورونا.. المسئولية تقع على عاتق الجميع.. ورغم ما تنفذه أمريكا هناك مواطنين يقولون أن الحكومة لم تنفذ المطلوب منها.. ولا بديل عن التعاون للحفاظ على صحة الإنسان عالميا والقضاء على هذه الوباء أيضا".

وأكمل بيل جيتس أن مؤسساته تعمل على إنقاذ حياة الملايين حول العالم وينفق المليارات لمساعدة العالم، ولا يمكن أن نصدق أننا قد تورط فى فيروس كورونا من أجل البحث عن أموال طائلة ومن السيئ للعالم أن ينتشر نظريات مثل هذه الأخبار السلبية شرحها شرح علاقة فيروس كورونا بشبكات المحمول الجديدة.