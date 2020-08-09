يمكنك بسهولة حذف حساب الفيس بوك الخاص بك بسهولة إن كنت ترغب في ذلك ، في الواقع العملية سهلة للغاية ولن تأخذ منك وقتاً طويلاً، ولكن قبل أن نتحدث عن طريقة حذف حساب الفيس بوك الخاص بك يجب أن تعرف ونتفق معاً أن هناك نوعان من حذف حساب الفيس بوك بالإضافة إلى خطوة هامة يجب عليك القيام بها قبل أن تبدأ بعملية حذف إيميل الفيس بوك نهائيا .

تحميل نسخة إحتياطية من بيانات حساب الفيس بوك :

يمكنك بسهولة تحميل نسخة إحتياطية من بياناتك وصورك وجميع تفاصيلك الشخصية بكل سهولة لتبقيها معك في أمان حتى تتمكن من إعادتها لحسابك في أي وقت ترغب فيه في إعادة الحاسب أو حتى الوصول إلى المعلومات والبيانات المخزنة عليه، إليكم الآن خطوات تحميل النسخة الإحتياطية من حساب الفيس بوك :

قم بالنقر على السهم الأزرق في اعلى الصفحة من جهة اليمين ثم قم بالتوجه إلى إعدادات Settings .

الآن ستظهر أمامك قائمة أخرى قم بإختيار Settings من هنا .

الآن من القائمة التي ستظهر امامك للإعدادات قم بالتوجه إلى Your Facebook Information ( معلومات حساب الفيس بوك الخاص بك )

الآن ستظهر أمامك الشاشة التالية والتي تحتوي على جميع اعدادات التحكم في معلومات حسابك الخاص وإيميل الفيس بوك الخاص بك وهنا ستجد اختيارين مهمين جداً، الأول وهو Transfer a Copy Of Your Photos or videos ( نقل نسخة من صورك وفيديوهاتك الخاصة ) والثاني وهو Download Your Information .

الاختيارين الجديدين ظهرا مع تحديثات الفيس بوك الأخيرة لذا قد لا تجدهم في المقالات القديمة، الاختيار الأول يتعلق بتحميل الصور وأخذ نسخة احتياطية من جميع الصور المحفوظة والمرفوعة على حسابك الخاص، الاختيار الثاني هو المسؤول عن عملية التحميل وأخذ نسخة إحتياطية من البيانات مثل تاريخ الميلاد والذكريات وغيرها من الأمور، قم بالضغط على كلمة View والتي ستأخذك إلى شاشة تالية قم بالضغط على Download عليها.

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طريقة حذف حساب الفيس بوك :

هناك طريقتين لحذف حساب الفيس بوك الخاص بك وهما أسهل من بعضهما وقريبان للغاية، الفارق الوحيد هو طريقة الوصول إلى الإعدادات ولكنها تأتي بنفس الأسماء.

ستقوم بإتباع جميع الخطوات الماضية التي ذكرناها بسهولة حتى تصل إلى الشاشة الموجودة في الأعلى، ولكن بدلاً من أن تضغط على Download Your information ستقوم بالضغط على Delete Your Account and information .

عندما ستقوم بالضغط على زر View ستظهر أمامك الشاشة التالية وهي تعطيك مجموعة من الاختيارات الأساسية قبل أن تنطلق إلى عملية حذف حساب الفيس بوك نهائياً.

عندما تقوم بحذف الحساب فإن الفيس بوك سيعطيك فرصة لإعادة تفعيل الحساب عن طريق تسجيل الدخول إليه في فترة أقل من 3 شهور، كل ما سيكون عليك فعله هو فتح الحساب وتسجيل الدخول فيه بشكل بسيط وسيعود تفعيل حسابك مجدداً .

إذا كنت ترغب في إيقاف تنشيط حساب الفيس بوك الخاص بك وهذا سيخفي حساب الفيس بوك ولكن سيسمح لك بإستخدام الـ Messenger قم بالضغط على رقم 1 .

أما إن كنت مصمماً على إلغاء ايميل الفيس نهائياً قم بالضغط على Delete Account رقم 2.

نأمل أن يكون المقال قد ساعدكم على معرفة طريقة حذف حساب الفيس بوك بطريقة مناسبة مع آخر التحديثات التي صدرت للفيس بوك .

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