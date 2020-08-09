تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن دعم هاتف Mate 40 بمعالج Kirin 9000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات حول سلسلة Mate 40 عبر Slashleaks اليوم لتقدم بعض التفاصيل حول مواصفات هاتف هواوي المرتقب Mate 40.

كشفت التسريبات المصورة عن المعالج الذي يدعم هاتف Mate 40 المرتقب والذي يعرف بمعالج Kirin 9000، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.

أيضاً تؤكد التسريبات على بطارية غير قابلة للإزالة في هاتف Mate 40، كما يضم الهاتف مجموعة من المستشعرات تتضمن مستشعر تسارع، مستشعر قرب، ومستشعر للإضاءة المحيطة، وأيضاً مستشعر للجاذبية، ويضم الهاتف بوصلة إلكترونية.

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كما يدعم هاتف Mate 40 تقنية الشحن السريع، وتضم الشاشة مستشعر جيرسكوب ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ولقد أكد Richard Yu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي على أن سلسلة هواتف Mate 40 تنطلق رسمياً في شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أنه مع إنتهاء سامسونج من الإعلان عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Note 20 تتجه الأضواء الآن للتركيز على الجيل القادم من هواتف Mate 40، وهي من إصدارات العملاق الصيني المميزة، التي تنطلق بالجيل الأخير من معالجات Kirin خلال الفترة القادمة.

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