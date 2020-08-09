شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "Focus mode" فى نظام أندرويد وفيم يستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة جوجل مع نظام التشغيل أندرويد 9.0 أدوات الرفاهية الرقمية أو ما يعرف باسم "Digital Wellbeing"، والتى تضم العديد من الأدوات بما فى ذلك عناصر المراقبة الأبوية والتى هى بالفعل قيد التشغيل، فضلًا عن إعدادات الحظر لكل تطبيق، إضافة إلى وضع التركيز "Focus mode"، والذى أصبح متوفّر الآن فى أحدث إصدار من تطبيق Digital Wellbeing.

وضع Focus mode:

يتيح هذا الوضع للمستخدمين تحديد التطبيقات التى يريد إيقافها مؤقتًا أثناء العمل، وعندما يكون الوضع قيد التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل جميع تطبيقاتك المستهلكة للوقت، وإذا كنت تريد فتح أحدها، فيجب عليك الانتقال إلى الإعدادات لتغيير إذن التطبيق، كما سيتم إخفاء جميع الإشعارات من هذه التطبيقات المتوقفة مؤقتًا، على أن تظهر بمجرد إيقاف الوضع.

كما يمكن أن يُستخدم وضع التركيز بالتزامن مع وضع عدم الإزعاج، ويمكن أن يكون مفيدًا عندما تحتاج إلى تكريس كل انتباهك لدراستك أو عملك.

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رأى جوجل:

تقول جوجل: "إن مزايا ضبط وقت استخدام التطبيق، مثل تلك الموجودة فى (وضع التركيز)، تساعد الأشخاص على منع الإفراط فى استخدام التطبيقات لأكثر من 90% من الوقت، كما يمكنك اختيار التطبيقات التى ترغب فى إيقافها مؤقتًا، مثل: فيسبوك، وانستجرام، وغيرها من التطبيقات التى تقوم بمقاطعتك بالإشعارات، ولكن يمكنك أيضًا إبقاء بعض تطبيقات المراسلة مفتوحة لحالات الطوارئ".

استخدم الإعدادات السريعة لتشغيل ميزة Focus Mode: إذا كنت تبحث عن طريقة أسرع لتشغيل (وضع التركيز) Focus Mode، فانتقل إلى قائمة الإعدادات السريعة.

اضغط على (وضع التركيز) Focus Mode، سيؤدي هذا إلى إيقاف أي تطبيقات قمت بتحديدها في إعداداتك مؤقتًا.

لإجراء تغييرات على التطبيقات التي قمت بإيقافها، يجب عليك الدخول إلى تطبيق Digital Wellbeing.