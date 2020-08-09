شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورة واضحة لمجرة على بعد 270 سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت ناسا صورة للمجرة الحلزونية NGC 4907، الواقعة فى كوكبة الهلبة والمعروفة أيضا باسم كوكبة Coma Berenices، والمجرات الحلزونية هى أكثر أنواع المجرات شيوعا فى الكون وتشتهر بأذرعها الملتوية الجميلة، أما الأنواع الأقل شيوعا هى المجرات الإهليلجية وغير المنتظمة، والتى لا تحتوى على مثل هذه الميزات المحددة بوضوح.

ومجرتنا درب التبانة عبارة عن مجرة ​​حلزونية تضم نحو 200 مليار نجم ويبلغ عرضها نحو 100 ألف سنة ضوئية، وتقع المجرة NGC 4907 على بعد نحو 270 مليون سنة ضوئية من الأرض، كما يُرى من نصف الكرة الشمالي، حسب روسيا اليوم.



المجرة

ومع ذلك، فإن صورة تلسكوب هابل الفضائى دقيقة بما يكفى للكشف عن الأذرع الملتفة حول الانتفاخ المركزى للمجرة.

Advertisements

ويجلس مباشرة أسفل المجرة نجم لامع يبدو أكثر سطوعا من المجرة NGC 4907 لأنه يقع على بعد 2500 سنة ضوئية فقط. ومن الناحية الأرضية، وللمقارنة، يقيس نظامنا الشمسى ما يقدر بنحو 178 مليار ميل.

وأقرب نجم إلى نظامنا الشمسى هو Alpha Centauri A، على بعد حوالى 4.3 سنة ضوئية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، التى تدير هابل بالشراكة مع وكالة ناسا: "إن NGC 4907 هى أيضا جزء من مجموعة الهلبة، وهى مجموعة تضم أكثر من 1000 مجرة​​، ويمكن رؤية بعضها حول NGC 4907 فى هذه الصورة".