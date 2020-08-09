تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد على خطط هواوي لإطلاق هاتف Enjoy 20 Plus بكاميرة منبثقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد لحافظة هاتف Enjoy 20 مع حافظة لإصدار أخر من السلسلة يشار إلى أنه هاتف Enjoy 20 Plus الذي يأتي بكاميرة أمامية منبثقة.

قدمت شركة هواوي خلال الفترة الماضية هاتف Enjoy 20 Pro، ومن ثم أكدت التسريبات على خطط العملاق الصيني لإطلاق هاتف Enjoy 20، ومن جديد رصدت تسريبات مصورة لحافظة في قوائم Alibaba، تؤكد على أن هواوي سيكون لديها إصدار Plus أيضاً من السلسلة.

كما تؤكد التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لحافظة هاتف Enjoy 20 Plus على أن هذا الإصدار يأتي بتصميم الكامرة الدائرية المميزة لهاتف Mate 30، كما يتضمن كاميرة سيلفي periscope.

أيضاً تركز التسريبات المصورة للحافظة بشكل رئيسي على الجهة الخلفية من هاتف Enjoy 20 Plus، لذا لا تقدم التسريبات الكثير من التفاصيل حول الألوان المميزة للهاتف، أو التصميم المميز للجهة الأمامية.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Enjoy 20 Plus يأتي برقاقة معالج Kirin 820 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف شاشة بحجم 6.6 إنش، مميزة بدقة عرص 2400 في 1080 بيكسل، كما يضم هذا الإصدار مستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن يدعم هاتف Enjoy 20 Plus بطارية بقدرة 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع واجهة EMUI 10.1.1 التي تركز على نظام تشغيل Android 10، أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بنموذج رقم FRL-AN00.

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من جانب أخر تكشف الحافظة الخاصة بهاتف Enjoy 20 عن تصميم مربع للكاميرة الرئيسية والتي تأتي بإعدادات ثلاثية، كما تأتي كاميرة السيفلي في نتوء القطرة في الشاشة، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Enjoy 20 يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

أيضاً رصد إصدار أخر في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم TNN-AN00، والذي يأتي بتصميم مختلف مع كاميرة خلفية مميزة بتصميم رأسي وإعدادات ثلاثية، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بعنوان Enjoy 20s إلى الأسواق.

أيضاً من المتوقع أن يضم هذا الإصدار شاشة LCD بحجم 6.8 إنش مميزة بجودة عرض FullHD بلس، مع كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يضم معالج ثماني الأنوية حيث تشير التوقعات إلى أن المعالج هو MediaTek Dimensity 800، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/NSA.

هاتف Enjoy 20s يأتي بذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة NM.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة ويأتي بقدرة بطارية 4200 mAh.

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