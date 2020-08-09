شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok تخطط لرفع دعوى ضد إدارة ترامب.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، ستزعم الدعوى أيضًا أن تبرير الرئيس للحظر، بأن الشركة تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة، لا أساس له من الصحة.

ستمنع الولايات المتحدة جميع المعاملات مع الشركة الأم لـ TikTok ByteDance في غضون 45 يومًا بموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس يوم الخميس، من أجل معالجة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجاء في الأمر: "يجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات شديدة ضد مالكي TikTok لحماية أمننا القومي".

Advertisements

رفض متحدث باسم TikTok التعليق، وأشار إلى منشور مدونة الشركة حول هذه المسألة. "لقد أوضحنا أن TikTok لم تشارك أبدًا بيانات المستخدم مع الحكومة الصينية، ولم تفرض أي رقابة على المحتوى بناءً على طلبها".

وأضاف المتحدث: "يخاطر هذا الأمر التنفيذي بتقويض ثقة الشركات العالمية في التزام الولايات المتحدة بسيادة القانون، والتي كانت بمثابة نقطة جذب للاستثمار ودفعت لعقود من النمو الاقتصادي الأمريكي.. ويشكل سابقة خطيرة لمفهوم حرية التعبير والأسواق المفتوحة".

كما قالت الشركة إنها تخطط لمتابعة جميع الإجراءات المتاحة لها، لضمان معاملتها بشكل عادل.

ليس من الواضح كيف سيؤثر هذا الحظر على المحادثات الجارية بين Microsoft و ByteDance للاستحواذ على TikTok في الولايات المتحدة، والتي قالت Microsoft إنها ستختتم بحلول 15 سبتمبر.