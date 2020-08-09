انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الاثنين، يشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 %.

وتوقع الخبراء في بيان، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25

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الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 26

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28