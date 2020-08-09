Huawei Mate 40 سيكون آخر الهواتف الرائدة بمعالج Kirin

Huawei Mate 40 سيصدر خلال هذا العام. و الشركة قد اكدت فعلًا ان الهاتف سيصدر خلال هذا العام. و لكن هناك مشكلة فهناك العديد من الأخبار تشير الى انه قد يكون هذا آخر هواتف الشركة التي تصدر بمعالج HiSilicon Kirin فحظر الولايات المتحدة الأمريكية اوصل الأمور الى ان شركة TSMC التايوانية قد تتوقف عن تصنيع المعالجات الخاصة بشركة Huawei. و بذلك لن تستطبع الشركة استخدام هذه المعالجات او تصنيعها بعد الآن. و تكون هذه نهاية احد المعالجات الجيدة في الهواتف المحمولة. لكن قبل ان يحدث كل هذا دعنا نتناقش قليلًا حول هذا الخبر

ماذا نعرف ؟

هاتف Huawei Mate 40 قادم خلال هذا العام

بسبب مشاكل الحظر الأمريكي قد يكون هذا آخر هواتف الشركة بمعالجات HiSilicon Kirin

الشركة تقدر ان خسارة المعالجات كبيرة لكنها ستتمكن من الإستمرار

هاتف Huawei Mate 40 الرائد القادم و الأخير من نوعه

اكدت شركة Huawei انها ستصدر الهاتف الرائد في نهاية هذا العام. حيث ان هذا الهاتف سيكون الأخير من نوعه حيث هذا ما قاله السيد Yu Chengdong المدير التنفيذي لقطاع الأعمال في الشركة. بداية من 15 سبتمبر عام 2020 سيبدأ الحظر الأمريكي الذي يشتمل على الشركات الغير امريكية و التي لها علاقات او لها اتفاقيات مع شركات امريكية اخرى. مثال على ذلك هي شركة TSMC فلها علاقات واسعة و كثيرة مع الشركات الأمريكية و بذلك بموجب هذا الحصر فإنها يجب ان توقف اتفاقياتها كلها مع Huawei. و بالتالي لن تستطيع الشركة بعد ذلك تصنيع و انتاج معالجات HiSilicon Kirin بعد القادم. حيث انها في النهاية لم تستطع الحصول على رخصة من الحكومة الأمريكية للعمل مع Huawei بحريتها. و لكن لا تفاصيل عن خطة Huawei بعد خسارتها للمعالج.

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اغلب الإشارات تقول ان Huawei ستتجه الى MediaTek بعد انتهاء التعاون بينها هي و TSMC و ستبدأ بإصدار هواتف من هذه المعالجات و قد تكون معالجات mediatek dimensity 1000 و ما يليها بنفس الفئة هي الفئة الأكثر انتشارًا في هواتف Huawei الرائدة. لكن السؤال المهم هل خسارة التعاون بينها و بين TSMC تعني ان Huawei لن تستطيع استعمال معالجات Kirin تمامًا؟. ام ان هذا يعني انها تستطيع استعمال المعالجات القديمة مجددًا كونها المصممة لهذه المعالجات؟. و كيف ستعود Huawei من جديد ؟ هذا ما ننتظره نحن لنعرف ماذا ستفعل Huawei بعد اطلاق Huawei Mate 40

ماذا عن Harmony OS ؟

في الحديث تم ذكر منتجات الـIOT او Internet of things انها كلها ستعمل بنظام Huawei الجديد Harmony OS. الأجهزة ستكون اجهزة التليفزيونات و الكمبيوترات و الأجهزة اللوحية و الهواتف. لا اخبار حول انطلاق هذا النظام في 2020 ام لا. فشبه مؤكد ان Huawei Mate 40 سيصدر بنظام Android و قد تكون هواتف الشركة في عام 2021 هي التي ستصدر بالنظام الجديد. و لكن لا شئ مؤكد بعد. فالشركة لم تعلنها صراحة بعد و لكنه تحت العمل الآن و نحن ايضًا في انتظاره

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