تكنولوجيا: مشكلة جديدة قد تؤثر على عملية تصنيع وإنتاج هواتف iPhone 12 وiPhone 12 Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير AppleInsider الأخير عن ملاحظة من المحلل Ming-Chi Kuo أشار فيها إلى مشكلة أخرى تواجه شركة ابل في تصنيع بعض الإصدارات من سلسلة هواتف iPhone 12 القادمة.

إتجهت شركة ابل خلال الفترة الماضية لمحاولة ضم مورد جديد لدعم سلسلة iPhone 12 بشاشات OLED، إلا أن الشاشات المقدمة من BOE لم تنجح في تخطي إختبارات ابل وسامسونج، لذا سجلت ابل طلبات توريد لشاشات OLED من LG تصل إلى 5 أضعاف طلبات التوريد التي تقدمت بها ابل العام الماضي.

وتشير التسريبات إلى أن شركة LG Display تستعد لتوريد 20 مليون وحدة من شاشات OLED لشركة ابل هذا العام، لدعم سلسلة هواتف iPhone 12 القادمة، بينما تقدم شركة سامسونج 60 مليون وحدة من شاشات OLED لدعم هواتف iPhone 12.

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وتعود مشكلة التصنيع الأخيرة التي أشار إليها المحلل Ming-Chi Kuo إلى شقوق ظهرت في طلاء الكاميرة المميزة بعدسات ذات زوايا عرض واسعة في كلاً من هاتفي iPhone 12 وiPhone 12 Max، والتي تم إنتاجها عبر شركة Genius Electronic Optical.

ولقد أكد المحلل Kuo على أن المشكلة الجديدة رصدت عند إجراء إختبارات الحرارة والرطوبة المرتفعة التي أدت إلى ظهور مشكلة الشقوق، إلا أن Kuo قد أشار أيضاً إلى أن هذه المشكلة قد لا تدفع ابل لتأجيل الإعلان عن هواتف iPhone 12، حيث لا تعد شركة Genius Electronic Optical المورد الوحيد لهذه التكونيات في هواتف iPhone 12 5G.

من جانب أخر تعد شركة Largan مورد أخر لشركة ابل لهذه التكونيات، أيضاً لم تظهر أي عيوب أو نفش المشكلة في إنتاج الشركة عند إخضاع الهواتف للإختبار حتى الآن.

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