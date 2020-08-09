تكنولوجيا: هاتف Realme C12 يظهر في قوائم GeekBench برقاقة معالج Helio P35

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق إصدار جديد من هواتفها منخفضة التكلفة، ولقد رصد هاتف Realme C12 بالفعل مؤخراً في قاعدة بيانات GeekBench برقاقة معالج Helio P35.

جاء هاتف Realme C12 في قاعدة بيانات GeekBench بنموذج رقم RMX2189، ولقد أعتمد هذا الإصدار بالفعل في أكثر من جهة مختصة إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً.

وتوضح تسريبات GeekBench أن هاتف Realme C12 يضم رقاقة معالج MediaTek Helio P35، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 10.

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كما رصد الهاتف بنموذج رقم EMX2189 على موقع BIS في الهند مع العلامة التجارية التي ينطلق بها الهاتف Realme C12، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن الهاتف يدعم شبكات 4G، ويتميز بجودة عرض HD بلس، كما يأتي بنتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، ويتضمن الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، تدعم الشحن عبر شاحن بقدرة 10W، ومن المتوقع أن يطلق هاتف Realme C12 قريباً للأسواق.

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