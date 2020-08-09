تكنولوجيا: هواوي تقدم إصدارها القادم Mate X2 بتصميم يدعم الطي إلى الداخل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف Mate X2 القادم من هواوي يأتي بتصميم يدعم الطي إلى الداخل على عكس الإصدارات الحالية من الشركة.

كانت شركة هواوي قد قدمت كلاً من هاتفي Mate X و Mate Xs بتصميم يدعم طي الشاشة إلى الخارج، إلا أن أحدث التسريبات التي جاءت عبر Ross Young مؤسس شركة DisplaySearch وDSCC في تغريدة أكد فيها على تغيير آلية الطي في الإصدار القادم.

ولقد أكد Young في التغريدة الأخيرة على أن هاتف Mate X2 سيأتي بشاشة تدعم الطي إلى الداخل، على أن تقدم شاشة الهاتف كلاً من BOE وسامسونج، أيضاً أشار إلى أن الشاشة لن تكون من فئة الشاشات المميزة بتصميم فائق النحافة UTG، حيث يدعم الهاتف شاشة CPI.

وتعد هذه المرة الثانية التي تؤكد التسريبات على أن هواوي في طريقها لدعم الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي بشاشة تطوى إلى الداخل، حيث جاءت التسريبات الأولى في براءة إختراع سجلت من هواوي في مكتب براءات إختراع الإتحاد الأوروبي EUIPO، والتي تكشف عن رسم توضيحي لتصميم الهاتف الذي يدعم الطي إلى الداخل.

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كما توضح مخططات براءة الإختراع أن هاتف هواوي يأتي بفتحة مخصصة لقلم stylus، أيضاً يظهر الهاتف بتصميم يضم عدد 6 من الكاميرات، تنقسم إلى 4 من الكاميرات في الجهة الخلفية، واثنان من الكاميرات في الجهة الأمامية من الهاتف في شريط جانبي رأسي في الجهة المخصصة للشاشة الثانوية.

يذكر أن تغريدة جاءت مؤخراً عبر Blass كشفت عن العلامة التجارية للإصدارات القادمة من هواتف هواوي الذكية والرموز التي تعرف بها هذه الإصدارات الآن، حيث يأتي هاتف Mate X2 برمز Teton، كما يعرف الجيل القادم من هواتف Nova برمز Jessica/Barbie، وهاتف Y9a برمز Franklin.

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