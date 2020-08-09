شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع متصفح Google Chrome من حظر التنزيلات بشكل مؤقت أو دائم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد أدوات الأمان المضمنة فى جوجل كروم خط دفاعك الأول ضد البرامج الضارة عبر الإنترنت، بما فى ذلك مواقع الويب الخطيرة والتنزيلات الضارة، لكن لسوء الحظ قد يكون كروم فى بعض الأحيان شديد الحذر ويمكنه حظر الملفات الآمنة تمامًا، والتى يعتقد أنها قد تكون خطيرة.

إذا كنت تحاول تنزيل ملف، لكن كروم لا يسمح بذلك، يمكنك تعطيل أمان المتصفح مؤقتًا أو بشكل دائم، لكن عليك أن تتأكد من أن الملف آمن قبل أن تختار تجاوز حماية كروم، وفيما يلى كيفية منع Chrome من حظر التنزيلات:

1. افتح Chrome واضغط على قائمة النقاط الثلاث أعلى يمين النافذة.

2 . فى القائمة المنسدلة، اختر "الإعدادات".

3. فى صفحة الإعدادات، فى قسم "أنت و Google" ، اضغط فوق "الخصوصية والأمان".

Advertisements



جوجل كروم

4. فى قسم الخصوصية والأمان بالصفحة الرئيسية، اضغط فوق "الأمان".

5. فى قسم "التصفح الآمن"، اضغط فوق "بلا حماية (غير مستحسن)" لإيقاف تشغيل الميزة.

6. اضغط على "إيقاف" فى النافذة المنبثقة لتأكيد رغبتك فى القيام بذلك.



النافذة المنبثقة

7. قم بتنزيل الملف الذى تم حظره.

جدير بالذكر كشفت أحدث احصاءات لسوق متصفحات الإنترنت، تفوق وهيمنة متصفح جوجل كروم بنسبة كبيرة عن المنافسين، حيث جاء في المركز الثاني بعد كروم، متصفح مايكروسوفت إيدج وفي المركز الثالث متصفح موزيلا فايرفوكس، وذلك بحسب موقع gizmochina الصينى.