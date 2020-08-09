شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف إنتاج هاتف Pixel 4 بعد 9 أشهر من طرحه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت جوجل إنتاج هاتفها الذكي المتطور Pixel 4 بعد تسعة أشهر فقط من طرح بالأسواق في أكتوبر من العام الماضي، إذ قررت الشركة التي كشفت النقاب عن هاتفها Pixel 4a الجديد خلال الأسبوع الماضى، وقف إنتاج الجهاز بهدوء، لكن لم تكشف جوجل عن سبب إيقاف Pixel 4، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون بسبب طرح هاتف Pixel 4a والمناخ المالي غير مؤكد الناتج عن وباء فيروس كورونا.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى قال متحدث باسم جوجل: "باعت متاجر جوجل المخزون وأكملت مبيعات Pixel 4 و 4 XL، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون مهتمين بشراء Pixel 4 و 4 XL ، يتوفر المنتج لدى بعض الشركاء أثناء نفاد الإمدادات".

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وأضاف: "تمامًا مثل جميع أجهزة Pixel سيستمر هاتف Pixel 4 في تلقي تحديثات البرامج والأمان لمدة ثلاث سنوات على الأقل من وقت توفر الجهاز لأول مرة على متجر جوجل في الولايات المتحدة."

وكلا الجهازين غير متوفرين في متجر جوجل في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير Verge ، على الرغم من أن بعض النسخ لا تزال متاحة في مناطق أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن Pixel 4 نال إعجاب المستخدمين، ويرجع ذلك في الغالب إلى الكاميرا، لكن الهاتف كان يعوقه عمر البطارية السيئ، وهو أمر عالجته Google منذ ذلك الحين في 4a.