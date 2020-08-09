شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تصوير أفضل فيديو على هاتفك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقط الكثير منا مقاطع الفيديو لنشرها على منصات مثل سناب شات وانستجرام ويوتيوب، ولا تزال جودة مقاطع الفيديو هذه تميل إلى الانخفاض، مع الإضاءة غير المتكافئة والصوت المتغير والإطار المهتز، لذلك نقدم لك خطوات مهمة عند اتخاذ قرار تصوير فيديو من هاتفك.

وفقا لما ذكره موقع "popsci" يمكن لبعض الحيل الذكية أن تحدث فرقًا كبيرًا في فيديو هاتفك، سواء كنت تقوم بتسجيل بضع ثوانٍ من اللقطات لأصدقائك أو تقوم بتجميع مقطع فيديو احترافي لمشاركته على نطاق أوسع.





يجب أن تكون خطوتك الأولى هي تعديل الإعدادات في تطبيق الكاميرا الافتراضي بهاتفك، ويختلف ماهية هذا التطبيق والإعدادات التي يقدمها اعتمادًا على الجهاز الذي تملكه والبرنامج الذي يتم تشغيله.

تأتي الإصدارات الأخيرة من مخزون أندرويد مجمعة مع تطبيق Google Camera، بالنسبة لهذا الخيار، يجب زيادة دقة اللقطات الخاصة بك على أعلى مستوى ممكن وتمكين تثبيت الفيديو، إذا كان ذلك متاحًا.

قم بالوصول إلى هذه الإعدادات عن طريق الضغط على زر القائمة (ثلاثة خطوط أفقية) واختيار الإعدادات.

كما أنه باستخدام أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، يجب عليك تحميل الإعدادات ثم الضغط فوق الكاميرا، هنا يمكنك اختيار تنسيق تسجيل الفيديو وتشغيل تبديل قفل الكاميرا، ويوفر الإعداد الأخير لقطات أكثر سلاسة عن طريق منع أجهزة أيفون ذات الكاميرا المزدوجة من التبديل بين الكاميرات أثناء التصوير.

تظهر أيضا بعض الإعدادات الأخرى في أنظمة تشغيل متعددة، مثل الخاصة بالتقاط صيغة فيديو بدقة 4K عالية الدقة، والتي تشغل أيضًا مساحة على جهازك.

إذا كنت ترغب في رفع الدقة إلى 4K، فتأكد أولاً من توفر مساحة تخزين كبيرة، تحقق من ذلك ضمن الإعدادات والتخزين، وإذا كنت تخطط لقضاء يوم طويل في التصوير، فتذكر شحن هاتفك بالكامل قبل أن تبدأ.

كما أنه بالإضافة إلى 4K، تقدم معظم تطبيقات الكاميرا الافتراضية نوعًا من وضع الحركة البطيئة، والتي يمكن أن تكون مفيدة لمشاهد معينة.

Advertisements

إذا كنت على نظام أندرويد فيمكنك الوصول إليه من قائمة التطبيقات الرئيسية، وعلى نظام التشغيل iOS، اختره من مكتبة الأوضاع على طول الجزء السفلي.



قم بتثبيت تطبيقات الطرف الثالث إلى جانب تطبيق الكاميرا الذي يأتي مع هاتفك، توفر تطبيقات الجهات الخارجية أدوات تصوير وتحرير إضافية، بالإضافة إلى مؤثرات خاصة.

وهنا بعضا منها:

Quik (لنظامي التشغيل Android و iOS) ، وهو تطبيق مجاني مملوك لـ GoPro ، يساعدك على التحرير على هاتفك، وترتيب المشاهد الخاصة بك وتجميعها معًا.

لكن قيمته الحقيقية تأتي مما يفعله بعد أن تقوم بتصوير الفيديو الخاص بك: فهو يتيح لك قص اللقطات الزائدة وإعادة ترتيب المشاهد وإضافة نص وموسيقى في الأعلى.

أما بالنسبة إلى صانعي الأفلام الأكثر جدية ، لطالما كان Filmic Pro (لنظامي التشغيل Android و iOS) أحد تطبيقات go-to، على الرغم من أنه سيكلفك بعض الدولارات، ويوفر التطبيق تحكمًا يدويًا في التعرض والتركيز؛ وتعديلات سطوع وألوان حية أثناء التصوير؛ والتأثيرات داخل الكاميرا مثل الحركة البطيئة والفاصل الزمني.

ولكن عليك أن تعلم أن أفضل تطبيق في العالم لا يمكنه العمل وحده، إذا لم تقدم له بعض المساعدة، لذلك تأكد من اتباع بعض قواعد التصوير الأساسية: قم دائمًا بتصوير لقطات أكثر مما تحتاج حتى تتمكن من قصها، ودائمًا ما تقوم بتصوير عينات من المقاطع للتدرب عليها، ومعرفة ما إذا كان الإطار والإضاءة والصوت يعملان بشكل جيد.

كما أنه للحصول على النتيجة التي تريدها، يجب أن تجرب وتخطط مسبقًا لأي تطبيقات تستخدمها.



استخدم اكسسورات الفيديو من الواضح أن تصوير الفيديو يستغرق وقتًا أطول من التقاط صورة، هذا يجعل ملحقات الهاتف مثل الحوامل ثلاثية القوائم أكثر فائدة، خاصة إذا بدأت في التعامل بجدية أكبر مع أفلام الهاتف.

ويعد الصوت جزءًا مهمًا جدًا من عملية صناعة الأفلام، فمن المحتمل أن الميكروفون المدمج في هاتفك لن يلتقط الأصوات أو يقلل من الرياح والضوضاء الأخرى، لذلك إن وجدت أنك بحاجة إلى بعض المعدات الصوتية الإضافية، فإن ميكروفون خارجى سيكون مفيدًا بشكل خاص لتحسين الحوار بين الممثلين الرئيسيين مع تقليل ضوضاء الخلفية.

وتذكر أن جزء من سر صنع أفضل مقاطع الفيديو على الهواتف الذكية هو إيجاد زاوية مختلفة أو طريقة لتصوير مشهد لم يتم القيام به من قبل.