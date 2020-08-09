تكنولوجيا: جدار ضخم من الغيوم الحمضية بكوكب الزهرة يتحرك بسرعة طائرة نفاثة

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ورصدت وكالة JAXA اليابانية لأول مرة السحابة السامة في صور الأشعة تحت الحمراء بفضل الجانب الليلي من كوكب الزهرة الذي يمتد عبر خط الاستواء وخطوط العرض الوسطى للكوكب.
وقال بيدرو ماتشادو، الباحث في معهد البرتغال للفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء:" في إطار حملة المتابعة، عدنا إلى الصور التي التقطتها بالأشعة تحت الحمراء في عام 2012 باستخدام تلسكوب جاليليو الوطني (TNG)، في جزر الكناري، ووجدنا بالضبط نفس الاضطراب."
وقطعت العديد من المركبات الفضائية الرحلة الطويلة البالغة 62 مليون ميل منذ عام 1962، ولكن لم تجمع مركبة أكاتسوكي التابعة للوكالة اليابانية حتى عام 2015 أول تلميحات عن السحابة المراوغة.
ورصد علماء الفلك ميزة في صور الأشعة تحت الحمراء التي تبث عائدة إلى الأرض من أكاتسوكي، التي التقطت الطبقات الوسطى والسفلية من الغلاف الجوي، ثم قام الفريق بفحص الصور السابقة التي تم التقاطها لكوكب الزهرة، وكشفوا أن الجدار الضخم يدور حول الكوكب منذ عام 1983.
وأوضح ماتشادو: "كنا بحاجة إلى الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنامية ومتناثرة من صور كوكب الزهرة التي تم جمعها في العقود الأخيرة باستخدام تلسكوبات مختلفة".
ولعل المنطقة التي تم رصدها هي المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري المتفشية التي تحتفظ بالحرارة وتحافظ على درجة حرارة السطح عند 869 درجة فهرنهايت.
وقد تساعد مثل هذه الموجات الكوكبية في إنشاء صلة بين السطح وديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب الزهرة ككل، والتي لا تزال لغزا.
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