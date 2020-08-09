AnTuTu تكشف عن قائمتها للمعالجات الأفضل أداءً على منصتها في النصف الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت منصة إختبارات الأداء AnTuTu بنشر قائمة أفضل 10 هواتف ذكية على مستوى الأداء في شهر يوليو على المنصة. الآن، قررت منصة AnTuTu أن تكشف لنا عن قائمة جديدة لأفضل 10 معالجات للهواتف الذكية في النصف الأول من العام 2020. وتتراوح نتائج هذه المعالجات بين 249151 نقطة و401108 نقطة.

كانت المراكز الثلاثة الأولى في القائمة من نصيب كل من Snapdragon 865 و +MediaTek Dimensity 1000 و +Snapdragon 855. وكما تلاحظون، MediaTek هي المنافسة الجديدة في قطاع المعالجات الرائدة مع العلم بأن المعالج +MediaTek Dimensity 1000 يضم مودم 5G مدمج. يجب أن يستخدم المعالج Snapdragon 865 المودم المنفصل Snapdragon X55 لدعم شبكات الجيل الخامس.

المراكز الثلاثة التالية في القائمة كانت من نصيب HiSilicon Kirin 990 5G و Snapdragon 855 و HiSilicon Kirin 990. وقد سجلت جميع هذه المعالجات الستة الأولى نتائج لا تقل عن 300 آلف نقطة. المعالجات الأربعة الأخيرة هي MediaTek Dimensity 1000L و HiSilicon Kirin 980 و HiSilicon Kirin 985 5G و MediaTek Dimensity 820.

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قد تتساءل عن سبب عدم ظهور معالجات Exynos هنا. وذلك لأن هذه القائمة العشرة الأولى تشمل هواتف الأندرويد المحلية فقط. السوق المحلي لمنصة AnTuTu هو الصين، وتستخدم الهواتف الذكية الرائدة لشركة سامسونج الموجهة إلى الصين وأمريكا الشمالية معالجات Snapdragon.

تتصدر كوالكوم سباق الأداء على منصة AnTuTu، وتبذل شركة MediaTek أخيرًا جهدًا مضاعفًا للحاق بها، رغم أنه لا تزال هناك فجوة ملحوظة في النتائج.