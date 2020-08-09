هذا التصميم التخيلي لـ iMac هو التصميم الذي نأمل أن تحوله شركة آبل إلى واقع

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق حاسوب iMac جديد يمتاز بتصميم مختلف كليًا عن التصاميم الحالية. لا نعرف متى بالضبط سيحدث ذلك، ولكن في هذه الأثناء، قام المصمم Daniel Bautista بإنشاء تصميم تخيلي لحاسوب iMac الجديد هذا، وهو التصميم الذي نأمل أن يتحول إلى حقيقة بصراحة، على الرغم من صعوبة تحقق ذلك على أرض الواقع.

يعتمد هذا التصميم التخيلي الذي أنشأه Daniel Bautista على الشائعات التي سمعناها في الفترة الماضية، والتي أشارت إلى أن iMac الجديد القادم سيستلهم تصميمه من شاشة Apple Pro Display XDR وجهاز iPad Pro. وبالتالي، هذا يعني أن iMac الجديد سيتبنى تصميم الإطار المسطح والنحيف على مستوى الشاشة على عكس التصميم الحالي المنحني الظهر.

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لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين مدى صحة هذه الشائعات، ولكننا لن نفاجأ إذا كانت آبل تعمل بالفعل على إبتكار تصميم جديد لـ iMac لأن الشركة لم تقم بترقية تصميم هذا الحاسوب المكتبي منذ فترة طويلة جدًا، لذلك فمن المنطقي أن ترغب في تغيير الأمور قليلاً. للآسف، ليست لدينا أي فكرة عن موعد إطلاق iMac المُعاد التصميم في الوقت الراهن.

آخر ما سمعناه هو أنه قد يصل في وقت لاحق من هذا العام. أيضًا، لا يمكننا التأكد مما إذا كانت آبل تعتزم جعل التصميم الجديد حصريًا للطرازات التي تستخدم المعالج الخاص بها الذي يستند على معمارية ARM بدلاً من معالجات Intel علمًا أنه من المتوقع أن تتخلى آبل كليًا عن معالجات Intel في حواسيبها في غضون عامين، لذلك ربما سيساعد iMac الجديد المُعاد تصميمه في الإحتفال بهذه المناسبة.