أجهزة آبل المستقبلية قد تملك القدرة على تنظيف نفسها

فاطمة أيت طالب - دبي - تنظيف الجزء الخارجي من هاتفك الذكي أمر سهل للغاية. ومع ذلك، فمن الصعب تنظيف الأجزاء الداخلية للهاتف، ويكاد يكون من المستحيل وغير ضروري إلى حد كبير، ولكن في بعض الأحيان قد يكون لتراكم الغبار والقاذورات تأثير سلبي على العتاد.

لهذا السبب يبدو أن شركة آبل تستكشف فكرة تقديم هاتف iPhone لديه القدرة على تنظيف نفسه في يوم من الأيام. هذا وفقا لبراءة إختراع إكتشفها موقع Apple Insider والتي تصف نظامًا يمكن أن يساعد في تنظيف المستشعرات بإستخدام الأشعة فوق البنفسجية.

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ووفقا لوصف براءة الإختراع، فهو يقول : ” يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تبدأ عملية أكسدة ضوئية، مما يؤدي إلى تحلل السكوالين. أثناء التفاعل مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية، يتحلل السكوالين ليتحول إلى ثلاثة مواد ثانوية… قد لا تكون خطرة على المستشعرات المحيطة “.

يبدو أنه نظام معقد إلى حد ما ولسنا متأكدين مما إذا كان واقعيًا أو ضروريًا بشكل خاص. ومع ذلك، نظرًا لتفشي وباء COVID-19 الذي أعاد إلى أذهاننا ضرورة الإهتمام بالنظافة والتعقيم، فهذه الفكرة ليست سيئة على الأرجح. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت آبل ستحول هذه الفكرة إلى حقيقة أم لا.