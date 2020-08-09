تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 11 وجوجل Pixel 4a

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جوجل منذ عدة أيام عن هاتفها الجديد Pixel 4a، بعد تأجيل تاريخ إصدار الهاتف بسبب جائحة فيروس كورونا، ووعدت الشركة بإطلاق نسخة 5G فى وقت لاحق من هذا العام، لذا فيما يلى مقارنة بين هاتف جوجل الجديد وهاتف iPhone 11. حجم الشاشة: iPhone 11 : 6,1 بوصة. جوجل Pixel 4a : 5,8 بوصة. دقة الشاشة: iPhone 11 : 1792 x 828 بيكسل. جوجل Pixel 4a : 2340 x 1080 بيكسل. المعالج: iPhone 11 : Apple A13 جوجل Pixel 4a : Qualcomm Snapdragon 730 الرام: iPhone 11 : 4GB جوجل Pixel 4a : 6GB السعة الداخلية: iPhone 11 : 64GB جوجل Pixel 4a : 128GB Advertisements نظام التشغيل: iPhone 11 : iOS (13.x) جوجل Pixel 4a : Android (10) البطارية: iPhone 11 : 3110 mAh جوجل Pixel 4a : 3140 mAh الكاميرا الخلفية: iPhone 11 : مزدوجة 12 MP + 12 MP جوجل Pixel 4a : 12.2 MP الكاميرا الأمامية: iPhone 11 : 12 MP جوجل Pixel 4a : 8MP الوزن: iPhone 11 : 194 جرام جوجل Pixel 4a : 143 جرام. الألوان: iPhone 11 : الأسود والأرجوانى والأصفر والأخضر والأحمر والأبيض جوجل Pixel 4a : الأسود.

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