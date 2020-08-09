تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 11 وجوجل Pixel 4a

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جوجل منذ عدة أيام عن هاتفها الجديد Pixel 4a، بعد تأجيل تاريخ إصدار الهاتف بسبب جائحة فيروس كورونا، ووعدت الشركة بإطلاق نسخة 5G فى وقت لاحق من هذا العام، لذا فيما يلى مقارنة بين هاتف جوجل الجديد وهاتف iPhone 11.حجم الشاشة:
iPhone 11 : 6,1 بوصة.
جوجل Pixel 4a : 5,8 بوصة.دقة الشاشة:
iPhone 11 : 1792 x 828 بيكسل.
جوجل Pixel 4a : 2340 x 1080 بيكسل.المعالج:
iPhone 11 : Apple A13
جوجل Pixel 4a : Qualcomm Snapdragon 730الرام:
iPhone 11 : 4GB
جوجل Pixel 4a : 6GBالسعة الداخلية:
iPhone 11 : 64GB
جوجل Pixel 4a : 128GB
iPhone 11 : iOS (13.x)
جوجل Pixel 4a : Android (10)البطارية:
iPhone 11 : 3110 mAh
جوجل Pixel 4a : 3140 mAhالكاميرا الخلفية:
iPhone 11 : مزدوجة 12 MP + 12 MP
جوجل Pixel 4a : 12.2 MPالكاميرا الأمامية:
iPhone 11 : 12 MP
جوجل Pixel 4a : 8MPالوزن:
iPhone 11 : 194 جرام
جوجل Pixel 4a : 143 جرام.الألوان:
iPhone 11 : الأسود والأرجوانى والأصفر والأخضر والأحمر والأبيض
جوجل Pixel 4a : الأسود.
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