تكنولوجيا: فيس بوك ينتقد سياسة أبل الصارمة بشأن تطبيقات الألعاب على IOS

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فيس بوك تطبيق الألعاب الخاص به على نظام التشغيل iOS ، إلا أنه أعرب عن ضيقه، إذ لا يحتوى التطبيق على أى ألعاب على الإطلاق على أجهزة iPhone و iPad ، وهذا لأن أبل لا توافق على وجود التطبيق مع أي ألعاب، للأسباب نفسها التي جعلتها ترفض الموافقة على منصة ألعاب Stadia من Google و xCloud من Microsoft ، من بين خدمات أخرى.
وقالت شيريل ساندبرج، مديرة العمليات في فيس بوك، في بيان: "لسوء الحظ اضطررنا إلى إزالة مزايا اللعب تمامًا من أجل الحصول على موافقة أبل على تطبيق فيس بوك Gaming المستقل، مما يعني أن مستخدمي iOS لديهم تجربة أدنى من مستخدمي أندرويد".
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، كان فيس بوك يخطط لإطلاق تطبيق iOS في نفس الوقت مع تطبيق أندرويد في أبريل، ومع ذلك، رفضت أبل عدة مرات لانتهاكه قاعدة متجر التطبيقات الخاصة به على برامج الطرف الثالث، وتنص هذه القاعدة على أن ألعاب HTML5 مسموح بها طالما أن "توزيع الكود ليس هو الغرض الأساسي من التطبيق".
ورد فيس بوك أن حوالي 95 بالمائة من نشاط التطبيق على أندرويد يأتي من استضافة بث الألعاب ومشاهدتها، لذا فإن الألعاب نفسها ليست الغرض الأساسي للتطبيق، واستأنفت الرفض، لكن أبل تجاهلتهم، لذلك اختار فيس بوك إطلاق التطبيق على أي حال مع إبلاغ المستخدمين بما يجرى.
وعلى هذا النحو، تتوفر ميزة Go Live والميزات الاجتماعية الأخرى، ولكن ألعاب HTML5 غير الرسمية التى يمكنك لعبها على أندرويد لا يمكن العثور عليها في أي مكان على iOS .
من خلال تطبيق فيس بوك للألعاب، يقاوم بعض اللاعبين الرئيسيين سياسات متجر أبل الصارمة بشأن الألعاب، إذ تم إجبار Microsoft و Google على تأخير أو التنازل عن تطبيقات xCloud و Stadia الخاصة بهم ، ولم يتم تشغيل خدمة GeForce Now من NVIDIA على نظام iOS أيضًا.
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