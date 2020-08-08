تكنولوجيا: تسريبات GeekBench تكشف عن هاتف جديد من وان بلس برقاقة معالج Snapdragon 660

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه شركة OnePlus للتوسع في سوق الهواتف المتوسطة خلال الفترة القادمة، حيث رصد إصدار جديد من هواتف الشركة في قاعدة بيانات GeekBench برقاقة معالج Snapdragon 660.

عرفت شركة وان بلس كواحدة من الشركات المنافسة في سوق الهواتف المميزة خلال السنوات الماضية، إلا أن الشركة بدأت مؤخراً الدخول للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة بإصدارها الجديد OnePlus Nord، ومن جديد تستعد الشركة للمنافسة بإصدار أخر قريباً.

ولقد رصد هاتف وان بلس الجديد في قاعدة بيانات GeekBench والذي يعرف الآن برمز “CLOVER”، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج كوالكوم المتوسطة Snapdragon 660، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

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أيضاً على عكس هاتف OnePlus Nord، الذي جاء بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G فإن إصدار وان بلس الجديد لن يدعم شبكات 5G، لذا من المتوقع أن يأتي بمستوى تسعير أقل من هاتف OnePlus Nord.

ولقد سجل هاتف “CLOVER” في إختبارات الأنوية الأحادية 336 نقطة، بينما سجل 1495 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، أيضاً تأتي رقاقة معالج Snapdragon 660 بدقة تصنيع 14 نانومتر، وهي أحد إصدارات كوالكوم القديمة من الرقاقات المتوسطة.

يذكر أن هاتف OnePlus Nord المتوسط أطلق في السوق الهندي والأسواق الأوروبية، ولقد أكد Carl Pei مؤسس الشركة على خطط الشركة لإطلاق مزيد من الإصدارات المتوسطة في أسواق أمريكا الشمالية، أيضاً رصد بالفعل بعض الإصدارات المتوسطة في تسريبات مؤخراً برمزي “Billie 1”و “Billie 2”، كما ظهر الهاتفين في التعليمات البرمجية لواجهة OxygenOS 10.5 برقاقة معالج Snapdragon 690.

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