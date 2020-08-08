تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض آداء تقنية الشحن السريع بقدرة 120W في هاتف iQOO 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف iQOO 5 في حدث vivo المقرر عقده في 17 من أغسطس، وهو أول إصدار يأتي للأسواق بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ولقد إستعرض مقطع فيديو نشر مؤخراً آداء تقنية الشحن الجديدة في شحن بطارية هاتف iQOO 5.

أعتُمِد هاتف iQOO 5 عبر TUV Rheinland إستعداداً للإعلان قريباً عن هذا الإصدار، ولقد كشف مقطع الفيديو عن آداء تقنية الشحن السريع بقدرة 120W في دعم هاتف iQOO 5، حيث جاء الهاتف بدرجة حرارة غير مرتفعة أثناء الشحن في غرفة بدرجة حرارة 25 درجة مئوية.

كما تم إختبار كفاءة مقبس الشحن في دعم المستخدم حتى 10000 مرة، أيضاً يمكن لتقنية الشحن أن تدعم البطارية حتى 600 دورة شحن، كما تستمر البطارية بالعمر الطبيعي مع دورات الشحن.

أيضاً جاءت تقنية الشحن السريع بآداء جيد في البيئات التي تتميز بدرجة حرارة تتراوح بين 20 و 130 درجة مئوية، حيث تأتي التقنية بدعم لحماية البطارية مع خلايا 6C بأعلى المعايير كما أعتمدت TUV Rheinland معايير الحماية لسلامة الجهد والتيار الكهربي في التقنية.

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يذكر أن تسريبات أخرى حول هاتف iQOO 5 كشفت تفاصيل أخرى حول الهاتف الذي يدعم معدل تحديث 120Hz في شاشة AMOLED، كما يأتي بسرعة لمس في الشاشة تعادل 240Hz، كما يدعم الهاتف تدرج لوني من ألوان DCI-P3 بنسبة 100% وهي أعلى معايير في تدرج الألوان.

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