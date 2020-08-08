تكنولوجيا: تسريبات مصورة تشير إلى خطط مايكروسوفت لإطلاق جهاز Surface Duo قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Evan Blass صور ثلاثية الأبعاد لجهاز مايكروسوفت Surface Duo للنموذج الخاص بشركة AT&T، حيث تشير التسريبات إلى أن عملاق البرمجيات تستعد لإطلاق الجهاز رسمياً خلال الفترة القادمة.

كشفت مايكروسوفت للمرة الأولى عن جهاز Surface Duo بالشاشة المزدوجة خلال شهر أكتوبر الماضي، واليوم يعود الجهاز من جديد في احدث التسريبات المصورة التي نشرت عبر Evan Blass، حيث يظهر الهاتف من أكثر من زاوية.

وتتميز اللوحة الخارجية لجهاز Surface Duo بشعار مايكروسوفت بشكل واضح، بينما يظهر في الإطار العلوي عند فتح الجهاز فلاش في الجانب الأيمن إلى جانب الكاميرة.

كما تظهر الآداة الخاصة بمحرك بحث جوجل على الشاشة الأولى، مع الأدوات الخاصة بالوقت والتاريخ، مع جزء خاص في الجزء السفلي يضم ثلاثة من التطبيقات هم متصفح Microsoft Edge، وتطبيق OneNote، وأيضاً تطبيق Outlook.

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أيضاً تضم الشاشة الثانية جزء أخر يضم تطبيق جوجل مثل تطبيق الهاتف، وتطبيق Messages، وأيضاً تطبيق الكاميرة، كما تضم الشاشة الرئيسية تطبيقات مايكروسوفت إلى جانب تطبيقات الطرف الثالث.

أيضاً تظهر اثنان من المجلدات لجمع تطبيقات جوجل في مجموعة كاملة، أو لجمع تطبيق مايكروسوفت في مجلد واحد، أيضاً تأتي الإختصارات في الجزء السفلي من الشاشة لدعم فتح متصفح Edge، وOneNote في نفس الوقت على الشاشتين.

يذكر أن ايفان بلاس قد أشار إلى أن جهاز Surface Duo الذي يظهر في الصور المسربة هو النموذج الخاص بشركة AT&T، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الجهاز خلال شهر أغسطس الجاري.

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