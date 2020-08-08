تكنولوجيا: أول الصور الرسمية لهاتف MI 10 ULTRA بميزة تكبير حتى 120 مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شاومي صور ثلاثية الأبعاد لهاتفها القادم MI 10 ULTRA، كشفت من خلالها عن دعم الهاتف لتكبير رقمي حتى 120 مرة، مع توقعات أن يكون هذا الإصدار هو أول هاتف من شاومي ينطلق بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

ينطلق مؤتمر شاومي القادم في 11 من أغسطس الجاري للإحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للشركة، حي تقدم الشركة في هذا الحدث الإصدارات الخاصة من هاتف Mi 10 وK30 Pro، واليوم تؤكد الشركة على إصدار أخر بعنوان MI 10 ULTRA.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Mi 10 Ultra سيكون أول إصدار في العالم ينطلق بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة، كما أشارت تسريبات اخرى إلى أن الهاتف سيأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ستتوفر إختيارات أخرى لسعة تخزين 256 و512 جيجا بايت.

ولقد جاءت التسريبات الأخيرة عبر Ross Young الرئيس التنفيذي لشركة DSCC، حيث أكد على أن هاتف Mi 10 Ultra أول الذي يأتي للسوق الصيني بعنوان Mi 10 Extreme سيكون أول الإصدارات التي تنطلق بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار سيكون منتج تجريبي.

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ومن المتوقع أيضاً أن تقدم شاومي الهاتف بإصدار محدود كما في هاتف Mi Mix Alpha، أيضاً رصدت تسريبات أخرى على Weibo تكشف عن هاتف بتصميم أخر، مع كاميرة في ثقب الشاشة، كما تأتي الكاميرة الخلفية بوحدة كبيرة الحجم بتصميم مستطيل وجديد للكاميرات، حيث تتضمن إعدادات الكاميرة ثلاثة من المستشعرات الضخمة مع مستشعر periscope وفلاش LED كما يأتي الهاتف بنموذج مميز بلوحة خلفية شفافة.

المواصفات المتوقعة لهاتف Mi 10 Ultra

تشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن شاومي تستبدل عدسات Telephoto التي قدمت في هاتف Mi 10 بعدسات periscope في هاتف Mi 10 Ultra الجديد، أيضاً يدعم الإصدار الجديد تكبير رقمي حتى 120 مرة.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 55W، كما كشف الملصق الإعلاني الذي تم تسريبه مؤخراً عن دعم الهاتف لرقاقة معالج Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية LPDDR5 RAM، مع سعة تخزين UFS 3.1، كما يدعم تقنية Wi-Fi 6، ويأتي بنظام تبريد سائل محسن.

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