شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تطبيق WeChat الصينى بعد قرار ترامب بحظره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذى يمنح تطبيق المراسلة الصينى WeChatمهلة 45 يومًا قبل حظره فى الولايات المتحدة، إذ تأتى هذه الخطوة متزامنة مع أمر تنفيذى مماثل ضدTikTok، إذ تدعى إدارة ترامب أن هذه التطبيقات يمكن أن تمرر بيانات المواطنين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية، ومع ذلك قد تكون تداعيات حظر WeChat أكبر بكثير من حظر TikTok، نظرًا لمجموعة ميزات التطبيق وانتشار استخدامه فى الصين.

WeChat عبارة عن منصة مراسلة تضم ما يقرب من مليار مستخدم نشط كل شهر، والتطبيق مملوك لشركة Tencent الصينية متعددة الجنسيات، والتى استثمرت بكثافة فى عدد من شركات التكنولوجيا بما فى ذلك Reddit و Spotify و Snapchat و Tesla و Uber .

كما أنها تمتلك Riot Games ، المطورة لـ League of Legends ، ولديها أيضا حصة كبيرة بشركة Epic Games مطورة لعبة Fortnite .

وزعم تقرير صادر عن مجموعة Citizen Lab للأبحاث الإلكترونية أن WeChat فرض رقابة على الرسائل المتعلقة بفيروس كورونا على منصته - مما منعها من إرسالها عبر خوادمها.

يحتوىWeChat على عدد من المزايا بما فى ذلك المراسلة واستضافة الصور وطرق الدفع مثل WeChat Pay بدون تلامس وخدمات استدعاء الرحلات والألعاب.

وأصبح التطبيق شبه موجود فى كل مكان فى الصين، مما يسهل العديد من المعاملات الرقمية، بالإضافة إلى وجود قواعد مستخدمين قوية فى البلدان الأخرى.

زعمت إدارة ترامب أن "WeChat يجمع تلقائيًا كميات كبيرة من المعلومات عن مستخدميها، مما يهدد بالسماح للحزب الشيوعى الصينى بالوصول إلى المعلومات الشخصية المملوكة للأمريكيين.

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وتقول أيضًا إن WeChat "يجمع المعلومات الشخصية والمملوكة للمواطنين الصينيين الذين يزوروا الولايات المتحدة، مما يسمح للحزب الشيوعى الصينى بآلية لمراقبة المواطنين الصينيين الذين قد يتمتعوا بفوائد المجتمع الحر لأول مرة فى حياتهم."

قال متحدث باسم Tencent لصحيفة The Independent فى بيان أن الشركة تراجع الأمر التنفيذى للحصول على فهم كامل".

قيل إن القوانين التى تحظر WeChat و TikTok قد تواجه مشاكل قانونية، إذ قال أستاذ القانون فى جامعة نبراسكا كايل لانجفاردت لـ Business Insider إن "مشاكل التعديل الأول" ستعيق التشريع.

وأضاف: "السبب هو أنهم يميزون على أساس هوية المتحدث وهى شركتى بايتانس و تينسنت، وأيضًا يمكن القول على أساس محتوى "كلامهم".

قال TikTok أيضًا أن الأمر التنفيذى غير قانونى، لأنه يظهر عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الالتزام بالقانون".

وكتب أيضًا: "ما واجهناه بدلاً من ذلك هو أن الإدارة لم تعير اهتمامًا للحقائق، وفرضت شروطًا لاتفاقية دون المرور بإجراءات قانونية قياسية، وحاولت إدخال نفسها فى المفاوضات بين الشركات الخاصة".

وبحسب ما ورد قال مسؤول فى البيت الأبيض لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن الأمر ينطبق فقط على WeChat وبالتالى ستتم حماية الممتلكات الأخرى مثل League of Legends و Fortnite..