شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: حظر TikTok سيشكل سابقة سيئة للغاية على المدى الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيس بوك، إنه قلق حقًا بشأن احتمال حظر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعى المنافس TikTok فى الولايات المتحدة، إذ أكد الملياردير التكنولوجى للموظفين فى اجتماعه معهم أن خطة الرئيس دونالد ترامب لحظر التطبيق المملوك للصينيين سيشكل سابقة سيئة للغاية على المدى الطويل.

ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، وقع ترامب على أمر تنفيذى يوم الخميس من شأنه منع TikTok من العمل فى الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه لشركة غير صينية، مدعيا أن تطبيقات مثل TikTok تهدد الأمن القومى والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.

وخلال اجتماع فيس بوك يوم الخميس، أفاد تقرير لموقع Buzzfeed أن زوكربيرج رفض تأكيد ما إذا كانت الشركة تجرى مناقشات للاستحواذ على TikTok، مضيفًا أن لديه مخاوف بشأن الحظر المحتمل.

Advertisements

وقال زوكربيرج: "أعتقد أنها سابقة سيئة للغاية على المدى الطويل، ويجب التعامل معها بأقصى قدر من العناية والجاذبية مهما كان الحل، وأنا قلق حقًا ويمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى فى بلدان أخرى حول العالم".

وأقر زوكربيرج بأنه قد يكون هناك سبب مشروع لإدارة ترامب لاستهداف TikTok بسبب طبيعة التطبيق. وأضاف: "أعتقد بالتأكيد أن هناك أسئلة صحيحة تتعلق بالأمن القومى حول امتلاك تطبيق يحتوى على الكثير من بيانات الأشخاص التى تتبع قواعد دولة أخرى، وهى حكومة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها منافسة".

جدير بالذكر أنه تم حظر فيس بوك حاليًا فى الصين، إلى جانب العديد من التطبيقات الأخرى التى طورتها عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون مثل Google.