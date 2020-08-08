شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه التصيد الصوتى وكيف يشكل خطرا على بياناتك وخصوصيتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التصيد الصوتي هو نوع من أنواع الاحتيال عبر الهاتف، ويعني مصطلح التصيد الصوتي في اللغة الإنجليزية (vishing)، وهي كلمة مشتقة من (voice) و(phishing)، وغالبًا ما تتم عمليات التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم المحتال بإغراء الضحايا عن طريق جعلهم مطمئنين ليكشفوا عن معلوماتهم الحساسة، مثل اسم المستخدم أو كلمات المرور أو تفاصيل بطاقة الائتمان.

ووفقا لما ذكره موقع "العربية"، يتم ذلك من خلال البريد إلكتروني أو عن طريق الضغط فوق رابط ما وإدخال البيانات على موقع الويب، ويستخدم المحتال في هجوم التصيد الصوتى المكالمات الهاتفية لاستهداف الضحايا وسرقة المعلومات أو الأموال أو كليهما.

ويمكن أن يكون التصيد الصوتي أيضًا نوعًا من الهندسة الاجتماعية – أي أن المجرم يستخدم تفاصيل محددة أو غامضة بما يكفي لتكون حقيقية حول الضحية لجعلها تعتقد أن المتصل شخص حقيقي ويجب الوثوق به – وقد تأتي مكالمات التصيد من رقم محظور أو رقم هاتف مزيف أو مخادع يستخدم لانتحال شخصية شخص أو منظمة شرعية، كما يستخدم المحتالون أيضًا المكالمات الآلية لتنفيذ مخططات التصيد على نطاق أوسع.





قد لا تكون دائمًا مواقف سلبية، ففي بعض الأحيان تأتى الضرورة الملحة من الإثارة من ربح المال أو الهدايا أو الرحلات هي الباب للوصول لمعلومات الضحية.





• اختراق رقم الضمان الاجتماعي.

• وضع علامة حمراء على حسابك المصرفي.

• رسوم بطاقة الائتمان.

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• اكتشاف مصلحة الضرائب تناقضات في إقرارك الضريبي.

• تأهيل سيارتك للحصول على ضمان دائم.

• اختراق جهازك وطلب خدمات الدعم الفني بشكل آلي.

• صدور أمر بإلقاء القبض عليك.

• يحتاج صديقك أو أحد أفراد أسرتك إلى المال للخروج من مشكلة ما.

• تعرض صديقك أو أحد أفراد عائلتك لحادث.

• الفوز بإجازة مجانية أو يانصيب أو هدية مجانية.

• تأهيلك للحصول على إصدار تجريبي مجاني أو منتج مجاني وأنت لم تطلب ذلك.

• تطلب مؤسسة خيرية تبرعًا للإغاثة في حالات الكوارث أو لدعم COVID-19.



