شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طوكيو تختبر روبوتات تعقيم ذاتية الحركة لتطهير الأسطح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة شرق اليابان لسكك الحديد عن مجموعة روبوتات تعقيم ذاتية الحركة لمجموعة صحفيين فى محطة عالية التقنية فى مدينة طوكيو، والروبوتات مصممة لتنظيف أسطح المحطة من الفيروسات الخطيرة، وتعتزم الشركة طرحها فى مارس عام 2025.

يرش روبوت التنظيف الذى طورته شركة نيبون سيجنال وسايبرداين المعقم على الأسطح المختلفة، أما روبوت كلينابو 02 المزود بقدرات الذكاء الاصطناعى، فيستخدم كاميرات وحساسات لتفادى العقبات.

وقدم روبوت آخر القهوة فى قاعة مؤتمرات المحطة، وتختبر الشركة أيضًا روبوتات لحمل الحقائب وتقديم الطعام والمشروبات ومركبات لنقل زائرى المحطة، لكن لم يكشف عنها فى العرض، وصرحت الشركة عن دراسة استخدام الروبوتات فى تنظيف قلب القطارات مستقبلًا، وفقًا لتقرير كيودو الإخبارى.

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تعرف المحطة تاكاناوا التى استضافت المعرض بكونها وجهةً للتقنية المتطورة فى طوكيو، ودشنت فى مارس على خط يامانوتى بين محطتى تاماتشى وشيناغاوا، لتكون المحطة رقم ثلاثين، وهى الأولى التى تضاف على هذا الخط منذ العام 1971 بعد بناء محطة نيشى - نيبورى.

وتمثل هذه الروبوتات جزءًا من مشروع تجريبى لتقنية جديدة، فالمحطة تتفاخر بروبوتات الذكاء الاصطناعى التى تكشف عن المواد المريبة المتروكة فى المحطة وتساعد الروبوتات الأخرى فى توفير معلومات الرحلات للمسافرين.

وتوفر الروبوتات تطورات إضافية مثل خاصية استخدام الأشعة فوق البنفسجية فى تعقيم السطوح لمكافحة فيروس كورونا.

يذكر أن شركة سكك الحديد كشفت مؤخرًا عن قطار إن 700 إس الطلقة على خط طوكيو-أوساكا.