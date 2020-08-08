شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: خدمات بث الألعاب تنتهك إرشادات متجر التطبيقات بآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال عملاق التكنولوجيا، إن جميع التطبيقات تتم مراجعتها مقابل نفس مجموعة الإرشادات التى تهدف إلى حماية العملاء وتوفير ساحة لعب متكافئة للمطورين.

وعلى الرغم من ذلك فإنه من المتوقع أن تطلق Microsoft خدمة ألعاب xCloud لنظام Android فى 15 سبتمبر، وأعلنت أنها انتهت من اختبار إصدار iOS من تطبيق الهاتف المحمول.

ولعل Stadia المملوكة لشركة Google، والتى تم إطلاقها للجمهور فى نوفمبر 2019، متوفرة فقط على أجهزة أندرويد.

وتتيح خدمات الألعاب السحابية التى تشمل أيضًا Nvidia GeForce Now، للمستخدم الوصول إلى مجموعة واسعة من الألعاب بما في ذلك العناوين عالية الجودة.

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وستكون Microsoft xCloud أول هذه الخدمات التى تتيح للمشتركين الوصول إلى أكثر من 100 لعبة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية عبر مكتبة مدمجة تشبه Netflix، مقابل رسوم اشتراك تبلغ 15 دولارًا في الشهر.

ومع ذلك لن يتمكن مستخدمو iPhone وiPad من الاستفادة من الخدمة، فلدى أبل خدمة اشتراك الألعاب الخاصة بها Apple Arcade، ولكن على عكس xCloud و Stadia ، يجب تنزيل الألعاب على الجهاز.

وأوضحت أبل أن توفير الوصول إلى العناوين التي لم تتم مراجعتها بشكل فردي من جانب الشركة، ينتهك جزءًا أساسيًا من شروط وأحكام App Store، مما يجعل تشغيل الخدمات مستحيلاً.

وقالت شركة آبل في بيان: "يتمتع عملاؤنا بتطبيقات وألعاب رائعة من ملايين المطورين، ويمكن إطلاق خدمات الألعاب تمامًا على متجر التطبيقات طالما أنهم يتبعون نفس مجموعة الإرشادات المطبقة على جميع المطورين".