تكنولوجيا: ناسا تحتفل بذكرى هبوط مركبتها على المريخ بصور التقطتها لسطحه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه للاحتفال بمرور ثمانى سنوات على هبوط المستكشف، شاركت ناسا بعدد من الصور المريخية أظهرت مجموعة مختارة من الصور البانورامية التى التقطتها المركبة.



صور حفر المريخ

كما أنه من بين الصور التي شاركها فريق ناسا في مختبر الدفع النفاث، صورة سيلفي تم التقاطها أثناء عاصفة ترابية، وتموجات الكثبان الرملية والغيوم التي شوهدت في السماء فوق المسبار.

وكانت الآلة التي تبلغ تكلفتها 1.9 مليار جنيه إسترليني أول آلة تلتقط صورة ذاتية على المريخ خلال مهمتها لجمع عينات الصخور ودراسة الغلاف الجوي والبحث عن الماء.



صور مستكشف المريخ

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تحتوي العربة الجوالة بحجم السيارة على 17 كاميرا وذراعًا آلية يمكن استخدامها لدراسة الهواء والأرض وإيجاد طريقها حول السطح وعبر التضاريس المختلفة.



صورة لتربة المريخ

وقطعت المركبة فى مهمتها التى استمرت ثمانى سنوات نحو 14 ميلاً وحفرت 26 عينة صخرية، واكتشف أن المريخ كان بالفعل مناسبًا للحياة، وتساعد دراسة قوام وتركيبات طبقات الصخور القديمة العلماء على تجميع كيفية تغير مناخ المريخ بمرور الوقت، ما يتيح لهم معرفة كيف فقدت البحيرات والجداول لتصبح صحراء باردة.



صورة للكوكب الأحمر

ولعل مهمة كيوريوسيتي يقودها مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، والذي يديره معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا بكاليفورنيا، ويشارك فيه ما يقرب من 500 عالم من الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم.



كوريوسيتى