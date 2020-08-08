غوغل توقف إنتاج هاتفها الذكي Pixel4 دون كشف السبب

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أكدت الشركة إيقافها لإنتاج كل من Pixel 4 و Pixel 4 XL ، في حين سلط هذا القرار الضوء على قصر عمر الهواتف الذكية، التي عادة ما يستمر إنتاجها حوالي سنة على الأقل.

ولم تكشف الشركة سبب توقفها عن إنتاج Pixel 4 بهذه السرعة، رغم ترجيحها أن يكون السبب هو تأثير هاتف Pixel 4a الاقتصادي الجديد على الطلب في السوق، وتغير الأوضاع الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا.

وتوقع الخبراء ألا يكون هناك طلب على هاتف Pixel 4 باهظ الثمن خلال فترة الركود الاقتصادي، في حين قد يكون لـ Pixel 4a الاقتصادي البالغ سعره حوالي 455 دولارا، والمقرر إصداره في تشرين الأول/أكتوبر، فرصة أفضل في اجتذاب الطلب.

وقال المتحدث باسم الشركة: ”باعت متاجر غوغل مخزونها وأكملت مبيعات Pixel 4 و Pixel 4 XL ، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون مهتمين بشرائهما، يتوفر المنتج لدى بعض الشركاء حتى نفاد الكمية“.