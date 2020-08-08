تكنولوجيا: سلسلة Mate 40 قد تكون الإصدارات الأخيرة من هواوي بشرائح Kirin

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف Mate 40 في سبتمبر، ولقد أكد تقرير جديد على أن الجيل القادم من هواتف Mate سيكون الجيل الأخير من هواوي بمعالجات Kirin.

أصدر Richard Yu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تصريحات مؤخراً في فعاليات Information Technology Summit 2020 التي أقيمت في الصين، أوضح فيها الصعوبات التي تواجه الشركة في سلاسل التوريد نتيجة للحرب التجارية، حيث تمنع الولايات المتحدة TSMC من توريد تكوينات الرقاقات لهواوي بدءاً من شهر سبتمبر، لذا قد تكون Kirin 1000 هي أخر إصدارات شركة هواوي.

تستعد هواوي لإطلاق رقاقة معالج Kirin 1000 الجديدة في فعاليات IFA للعام 2020 التي تنطلق في بداية شهر سبتمبر، وقبل الإعلان الرسمي عن هواتف Mate 40.

وتأتي رقاقة معالج Kirin 1000 بدقة 5 نانومتر وعملية تصنيع TSMC كما ترتكز على أنوية Cortex-A78، ونتيجة لتداعيات الحظر الأمريكي الذي يدفع TSMC للتوقف عن دعم هواوي بدءاً من منتصف سبتمبر، تتجه المؤشرات إلى أن هواتف Mate 40 قد تكون إصدارات هواوي الأخيرة بمعالجات Kirin.

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وتؤكد هواوي على أنها ستتمكن من دعم 15 مليون وحدة من هواتف Mate 40 برقاقات معالج Kirin، ومن ثم ستحتاج هواوي إلى البحث عن بديل جديد لرقاقات معالج Kirin لدعم هواتفها الذكية.

من جانب أخر لم يوضح الرئيس التنفيذي لشركة هواوي المصدر الجديد المرشح لدعم الشركة برقاقات المعالج، إلا أنه أشار في تصريحاته إلى أن الشركة حققت شحنات من هواتف هواوي خلال النصف الأول من 2020 تصل إلى 105 مليون وحدة، كما وصلت إيرادات الشركة إلى 255.8 مليار يوان صيني، أيضاً أكد على تفوق الشركة على سامسونج في الربع الثاني من 2020 مع عدد شحنات أكبر من الهواتف الذكية.

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