تكنولوجيا: التحديث الأول لبرمجيات Galaxy Watch3 يدعم تنشيط ميزة قياس الأكسجين في الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج التحديث الأول لبرمجيات ساعة Galaxy Watch3 الذكية مؤخراً، حيث تقدم من خلال هذا التحديث دعم لتنشيط ميزة قياس الأكسجين في الدم في ساعتها الذكية، كما تدعم ميزة VO2 Max.

أعلنت سامسونج عن ساعة Galaxy Watch3 الذكية في مؤتمرها الأخير الذي عقد في 5 من أغسطس، حيث قدمت العملاق الكوري مجموعة جديدة من المميزات والتحسينات في الساعة الذكية، والتي من بينها ميزة قياس الأكسجين في الدم وأيضاً VO2 Max، إلا أن برمجيات الساعة لم تدعم في البداية هذه المميزات، ومع التحديث الأول من البرمجيات تم تنشيط المميزات الجديدة رسمياً على الساعة الذكية.

وتشير سامسونج إلى أن ميزة قياس الأكسجن في الدم غير متوفرة في الوقت الحالي في عدد 9 من الدول تشمل الجزائر وأنغولا وكندا وفرنسا وإيران واليابان وليبيا وجنوب إفريقيا وتايلاند.

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أيضاً يأتي التحديث الجديد للبرمجيات بحجم 80 ميجا بايت، كما يأتي بميزة تحليل نشاط المستخدم عند الركض لدعم المستخدم بمقترحات لتحسين التدريبات، مع مراقبة دقيقة لأنماط النوم.

ولقد قدمت سامسونج ساعة Galaxy Watch3 الذكية بمجموعة جديدة من الأجهزة لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وقراءة تخطيط القلب ECG إلا أن ميزة تخطيط القلب أيضاً من بين المميزات الغير نشطة في الوقت الحالي، حيث تحتاج في البداية إلى موافقة الهيئات المختصة لبدء التنشيط.

يذكر أن ساعة Galaxy Watch3 تضم رقاقة معالج Exynos 9110، مع نظام تشغيل Tizen OS 5.5، وشاشة Super AMOLED، كما تنطلق الساعة الذكية باثنان من الأحجام 41 و45مم.

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