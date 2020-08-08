مستند مُسرب يقترح وصول الهاتف Google Pixel 5a في العام المقبل، وهاتف قابل للطي قيد التطوير

فاطمة أيت طالب - دبي - تعرض مستند داخلي للإفلات من قبضة جوجل يلمح إلى إمكانية قدوم هاتف قابل للطي من الشركة الأمريكية. يوضح المستند تفاصيل كل هاتف منذ Google Pixel 2، ويضم أربعة أجهزة لم يتم الإعلان عنها بعد، بما في ذلك Barbette و Raven و Oriole و Passport.

ربما يكون Barbette هو الهاتف Google Pixel 5a الذي تم تداوله في الشائعات الأخيرة، فشركة جوجل أكدت رسميًا حتى الآن قدوم Google Pixel 4a 5G و Google Pixel 5 5G. يجب أن يكونا Raven و Oriole هما Google Pixel 6 و Google Pixel 6 XL. لاحظ أن هواتف جوجل عادة ما يُرمز إليها بأسماء أنواع الأسماك، ولكن هذا المستند يستخدم أسماء رمزية أخرى، مما يجعل من الصعب تصديقها.

الآن، يتبقى Passport، وهو الهاتف الذي يُقال بأنه سيكون الإسم الرمزي لهاتف جوجل القابل للطي. وبالعودة إلى الهاتفين Google Pixel 6 و Google Pixel 6 XL، فمن المقرر إطلاقهما في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المقبل، لذلك نحن في إنتظار طويل.

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من غير الواضح أيًا من هؤلاء هو هاتف Google Pixel الذي تردد أنه سيضم شاشة بحجم 6.67 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

لم تكشف لنا شركة جوجل عن موعد وصول الهاتفين Google Pixel 4a 5G و Google Pixel 5 5G، ولكن هذا المستند يشير إلى أنها ستصل في شهر أكتوبر علمًا أن الهاتف Google Pixel 4a 5G سيُكلف 500 دولار أمريكي، مما يعني أنه سيكلف 150 دولار أمريكي أكثر مقارنة مع الهاتف Google Pixel 4a الحالي. أما بخصوص الهاتف Google Pixel 5a، فهو سيصل في الربع الثاني من العام 2021 بإعتبار الهاتف المتوسط لمنتصف السنة.