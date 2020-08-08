خدمات بث الأفلام من Disney تملك الآن أكثر من 100 مليون مشترك

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين دخلت شركة Disney إلى سوق خدمات بث الأفلام في وقت متأخر عن بعض منافسيها، فيبدو أن سمعة الشركة ومحفظتها وإستراتيجية الإستحواذ تؤتي ثمارها لأنه خلال التقرير المالي للشركة للربع الثالث من سنتها المالية، كشفت أن خدمات بث الأفلام الخاصة بها تملك الآن أكثر من 100 مليون مشترك.

يغطي هذا جميع خدمات البث من Disney، والتي تشمل +Disney التي تملك 57.5 مليون مشترك، وخدمة ESPN التي تملك 8.5 مليون مشترك، وخدمة Hulu التي تملك الآن 35.5 مليون مشترك. ومع ذلك، لا يزال هذا يضع Disney خلف أمثال Netflix التي أعلنت في آخر مرة أنها تملك أكثر من 180 مليون مشترك.

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ومع ذلك، كما قلنا، فإن Disney لا تزال جديدة إلى حد ما في قطاع خدمات بث الأفلام ونتوقع أن يشهد عدد المشتركين في خدماتها نموًا هائلاً بعد إطلاق المزيد من المحتوى الأصلي. وعلاوة على ذلك، فتكلفة الإشتراك في خدمة +Disney على سبيل المثال تُعد أرخص من بعض الخدمات المنافسة. على سبيل المثال، يبلغ سعر الإشتراك في خدمة +Disney نحو 6.99 دولار أمريكي للشهر الواحد، ولكن Disney تبيع أيضًا حزمة الكل في واحد والتي تشمل +Disney و ESPN و Hulu مقابل 12.99 دولار أمريكي، مما يجعلها صفقة مميزة.

مع تواصل جائحة COVID-19 ومع تردد الناس في الخروج إلى الأماكن المغلقة المزدحمة مثل دور السينما، نتوقع استمرار نمو الإشتراكات في خدمات بث الأفلام.